Broadcom lanceert Tomahawk Ultra met 250ns netwerk-latency

Broadcom heeft zijn nieuwe Tomahawk Ultra switch voor high-performance computing en AI-omgevingen aangekondigd. De netwerkchip behaalt een doorbraak met 250ns latency bij 51,2 Tbps throughput, wat Ethernet concurrerender maakt met traditionele HPC-interconnects.

De Tomahawk Ultra-chip elimineert packett verlies volledig via Link Layer Retry (LLR) en Credit-Based Flow Control (CBFC). LLR detecteert linkfouten met Forward Error Correction en herzendt pakketjes automatisch, terwijl CBFC buffer-overflows voorkomt. Deze mechanismen creëren een lossless Ethernet-fabric.

De chip optimaliseert ook Ethernet-headers door overhead te reduceren van 46 naar 10 bytes, een verbetering van 78 procent. Deze adaptieve headers blijven volledig Ethernet-compliant maar verhogen netwerk-efficiëntie drastisch. Voor verschillende applicaties kunnen headers worden aangepast aan specifieke behoeften.

De Tomahawk Ultra-chip vertegenwoordigt een meerjarige herontwikkeling van Ethernet-switching door honderden engineers. Met een latency van slechts 250 nanoseconden bij volle doorvoer van 51,2 Tbps doorbreekt de chip mythes over Ethernet-beperkingen in high-performance omgevingen. De prestaties zijn indrukwekkend: tot 77 miljard pakketjes per seconde worden verwerkt, zelfs bij minimale pakketgroottes van 64 bytes.

Een belangrijke functionaliteit is het uitvoeren van collective operations zoals AllReduce, Broadcast en AllGather direct binnen de switch-chip. Traditioneel belasten deze taken XPU’s zwaar, maar Tomahawk Ultra neemt dit over van dure compute-resources. Dit endpoint-agnostic systeem werkt met verschillende architecturen en vendor-ecosystemen.

De chip ondersteunt geavanceerde HPC-topologieën zoals Dragonfly, Mesh en Torus via topology-aware routing. Compliance met de UEC-standaard behoudt de openheid van het rijke Ethernet-ecosysteem.

SUE-Lite en unified architectuur

Naast de volledige SUE-specificatie introduceert Broadcom SUE-Lite, een geoptimaliseerde versie voor power- en area-sensitive accelerator-applicaties. Deze lightweight variant behoudt de lossless en low-latency kenmerken maar reduceert silicium-footprint en stroomverbruik aanzienlijk.

Tomahawk Ultra vormt samen met de 102,4 Tbps Tomahawk 6 de basis voor een unified Ethernet-architectuur. Deze combinatie ondersteunt zowel scale-up Ethernet voor AI als scale-out Ethernet voor HPC en gedistribueerde workloads.

De chip is 100 procent pin-compatible met Tomahawk 5, wat snel time-to-market mogelijk maakt. Shipments zijn al gestart voor deployment in rack-scale AI-training clusters en supercomputing-omgevingen.

Tip: Broadcom verdedigt VMware-prijzen: klanten gebruiken bundel verkeerd