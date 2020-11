Google maakt migratie van database naar de cloud eenvoudiger

Google heeft zijn Database Migration Service aangekondigd. De dienst helpt bedrijven met het migreren van hun databases naar de Google Cloud, zonder dat ze hierbij extra servers hoeven in te zetten.

Met de Google Database Migration Service kunnen bedrijven hun databases naar Google Cloud sturen, of ze nou lokaal zijn opgeslagen of op diensten van concurrenten, zoals Amazon Web Services.

Handmatig werk

Normaal gesproken is het migreren van een SQL-database veel handmatig werk en is daarbij bovendien een boel rekenkracht nodig. Daarom schakelen administrators vaak een paar extra servers in om de migratie te bewerkstelligen. Uiteraard loop je hierbij ook het risico op menselijke fouten.

Wizard

Database Migration Service biedt een simpele wizard om te volgen, waar administrators hun eigen configuratie, netwerkopties en scripts kunnen overzetten.

Zodra de wizard is afgerond, worden de gegevens over een beveiligde verbinding overgebracht. Database Migration Service is ingericht op betrouwbaarheid en heeft extra maatregelen genomen om datacorruptie te voorkomen.

Google heeft Database Migration Service voorzien van ondersteuning voor meerdere methoden om de data-overdracht te versleutelen. Verder is de dienst in staat om databases in MySQL en PostgreSQL in hoge kwaliteit om te zetten.

Tip: Google Cloud SQL ook compatibel met Microsoft SQL Server 2017