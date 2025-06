Google Gemini CLI maakt de terminal toegankelijk

Google heeft Gemini CLI aangekondigd. Deze open-source AI-agent brengt de kracht van Gemini rechtstreeks naar de terminal van ontwikkelaars. De nieuwe tool is nu in preview beschikbaar. Google belooft ongeëvenaarde gebruikslimieten voor ontwikkelaars om adoptie aan te jagen.

Taylor Mullen, Senior Staff Software Engineer bij Google, legt uit dat de command line interface (CLI) de meest directe en krachtigste manier blijft om met een computer te communiceren. “Voor ontwikkelaars is de CLI niet zomaar een tool; het is thuis,” zegt hij. Deze fundamentele laag van computerinteractie wordt nu versterkt met geïntegreerde AI-features. Volgens Mullen vormt dit een nieuw grensgebied voor developers.

De complexiteit van de terminal maakt het tot een favoriete tool voor ontwikkelaars. Geïntegreerde AI opent enorme mogelijkheden, zo stelt Mullen. Dit geldt vooral als deze goed gecontroleerd wordt. Met Gemini CLI hoeven mensen zich niet meer aan te passen aan de computer. Het werkt nu andersom: je praat en het werkt. Althans, als het werkt. Om dat zeker te weten, heeft Gemini CLI wat tijd in de echte wereld nodig om zich te bewijzen.

Veelzijdige toepassingen

Het cv van de nieuwe tool is in ieder geval imposant. Gemini CLI wordt aangedreven door Gemini 2.5 Pro. De tool biedt een breed scala aan toepassingen. Het kan code schrijven, uitleggen, debuggen, projecten beheren, issues oplossen en documentatie bevragen en afbeeldingen of video’s creëren.

Mullen toonde tijdens een live demo hoe de tool werkt. Met slechts één bestand in de map (gemini.md) kun je aanpassen hoe je met Gemini communiceert. Dit bestand fungeert als een soort systeemprompt, maar dan specifieker. Je kunt bijvoorbeeld aangeven welke technologieën je gebruikt. Ook kun je aangeven welke commando’s je prefereert en persoonlijke wensen meegeven. Het lijkt bedoeld om per use case te wijzigen.

Intelligente zelfuitleg en automation

Wanneer je “Gemini” in de CLI typt, ontvouw je de tool direct, inclusief grafisch imposante UI. Deze voelt volgens Mullen aan als meer dan een gewone CLI. De tool kan zichzelf uitleggen door zijn eigen broncode te downloaden. Via een website licht het deze zelfs toe in de demo. Het kan CLI-repositories klonen en alle documentatie lezen. Vervolgens meldt het binnen de command line dat het alles heeft begrepen.

Een opvallende eigenschap is dat Gemini CLI toestemming vraagt voordat het commando’s uitvoert. Je kunt kiezen voor eenmalige goedkeuring, altijd goedkeuren, of weigeren. Tijdens de demo gebruikte Mullen Node.js. Hij schakelde over naar Cloud Run deployment om een testwebsite live te krijgen. Deze kan zware verkeersbelasting aan. Als iets faalt, blijft de tool proberen om een oplossing te vinden.

Geavanceerde mogelijkheden

Gemini CLI biedt verschillende geavanceerde functies. De tool ondersteunt afbeeldingen en PDF’s. Prompts kunnen worden ondersteund met Google Search. Context kan worden gedeeld via Model Context Protocol (MCP) extensies. Er zijn automation-mogelijkheden, hoewel niet interactief. Je kunt ook meerdere CLI-instanties parallel draaien.

Zoals Mullen uitlegt: “je kunt je context opslaan en hergebruiken als je wilt. Dit is echter niet de standaardinstelling. Het heeft personalisatie ingebouwd. Het probeert content op te slaan in je GEMINI.md wanneer het details vindt die langdurig bewaard moeten worden.”

Gulle gratis limieten

Ryan J. Salva is Senior Director Product Management. Hij benadrukt de genereuze gratis preview-aanbieding. Met een gratis Gemini Code Assist-licentie krijg je toegang tot Gemini 2.5 Pro. Deze heeft een context window van 1 miljoen tokens. Je krijgt 60 model requests per minuut en 1.000 requests per dag.

Dit zijn volgens Google de meest vrijgevige gebruikslimieten in de industrie. Professionele ontwikkelaars die agents parallel willen draaien, kunnen een pay-as-you-go optie gebruiken. Dit kan via AI Studio of Vertex API-keys. Ook zijn er Gemini Code Assist-abonnementen beschikbaar.

Veiligheid en open source

Gemini CLI is volledig open-source onder Apache 2.0-licentie. Ontwikkelaars kunnen de code inspecteren om de werking en veiligheidsimplicaties te begrijpen. Google verwacht en verwelkomt bijdragen van de wereldwijde ontwikkelaarsgemeenschap. Dit betreft bugrapportage, feature-suggesties en codeverbeteringen.

De tool biedt human-in-the-loop validatie. Er is een sandboxing-model met meerdere lagen. Ook is er een door gebruikers gedefinieerde proxy voor extra veiligheid.

Integratie met Gemini Code Assist

Een belangrijk aspect is de integratie met Gemini Code Assist. Dit is Google’s AI-coding assistent. Beide tools delen nu dezelfde technologie. Dit zorgt voor een consistente ervaring tussen IDE en terminal. Volgens Salva krijg je zo “één compagnon, waar je ook werkt”. Het is een AI-agent in zowel je IDE als terminal, met workflow zonder verlies van context.

Gemini CLI is modelonafhankelijk ontworpen. Het kan meegroeien met de tijd. Zodra lokaal draaien van modellen mogelijk wordt, ondersteunt de tool dit. Momenteel is dit nog niet beschikbaar. Voor complexe taken is dit ook niet wenselijk.

Praktische beschikbaarheid

De tool is beschikbaar voor Mac, Windows en Linux. Installatie vereist slechts een e-mailadres. Zo krijg je Gemini praktisch onbeperkt in je terminal. Het is bedoeld om vertrouwd aan te voelen voor ontwikkelaars. Eenvoudige taken kunnen worden geautomatiseerd.

Gemini CLI is weliswaar open-source, maar het onderliggende Gemini 2.5 Pro-model blijft een gesloten black box. Gebruikers missen nog steeds de volledige context en trainingsdata. Dit is een beperking die inmiddels gebruikelijk is geworden in de AI-industrie. Het ondermijnt wel enigszins de belofte van volledige transparantie.

Met Gemini CLI toont Google waarom het zo hard heeft gewerkt aan de enorme contextlimiet van Gemini. Waar de meeste andere grote taalmodellen worstelen met contextbeperkingen van enkele duizenden tokens, heeft Google geïnvesteerd in een miljoen-token context window. Dit is een technische prestatie die vrijwel uniek is in de industrie. De tool biedt een blik op de toekomst waarin AI-assistentie is geïntegreerd in de fundamentele tools die ontwikkelaars dagelijks gebruiken.

