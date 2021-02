Collibra neemt dataverificatiebedrijf OwIDQ over

Data-inzichtbedrijf Collibra heeft de Amerikaanse start-up OwIDQ overgenomen. OwIDQ richt zich op het controleren van bedrijfsdata op mogelijke fouten.

OwIDQ is een bedrijf dat met behulp van machine learning probeert data van bedrijven te controleren op fouten. Dergelijke fouten kunnen voorkomen bij bedrijven die dagelijks met grote hoeveelheden data te maken hebben. Om de analysetools die bedrijven gebruiken van correcte informatie te voorzien, voert de software van OwIDQ er controles op uit.

Machine learning

Normaal gesproken worden dergelijke controles met handgeschreven regels uitgevoerd. De software van OwIDQ doet het op basis van machine learning-modellen, die betrouwbaarder en eenvoudiger om op te zetten moeten zijn. De software is in staat om duplicaten op te sporen en verschillen vinden tussen data die op verschillende plaatsen is opgeslagen, schrijft SiliconANGLE. Dat zou handig kunnen zijn bij het voorkomen van fouten bij migraties naar de cloud.

Data governance

Collibra is een van origine Belgisch bedrijf dat zich richt op het inzichtelijk maken en beheren van data. Bedrijven kunnen het gebruiken om bijvoorbeeld te zien waar specifieke bestanden in hun systemen aangemaakt zijn en door wie en wanneer er aanpassingen aan zijn gemaakt. Met regels kan bovendien misbruik voorkomen worden.

Belgische start-up

Collibra groeide al snel uit tot een grote speler in de wereld van data governance en werd de eerste Belgische start-up die een waarde van 1 miljard dollar overschreed. Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar de Verenigde Staten en is het meerdere miljarden waard. In 2019 nam het bedrijf nog het Tsjechische bedrijf SQLdep over. Hoeveel het bedrijf heeft neergelegd voor de overname van OwIDQ, is niet bekend.

