MuleSoft Connect AI: veilige en geïntegreerde AI-agents op grote schaal coördineren

MuleSoft organiseert deze week in New York een besloten bijeenkomst voor professionals en executives op het gebied van data en ontwikkeling. Deelnemers krijgen een overzicht van het veranderende API-landschap en de rol van interconnectiviteit in de nieuwe wereld van AI. Nu de focus in de IT-sector steeds meer verschuift naar agent-to-agent (en nu ook agent-to-system) connectiviteit, gaat MuleSoft dieper in op de rol van het Agentforce-platform (en hoe MuleSoft for Agentforce wordt ingezet) om te verduidelijken en te valideren waar de kracht ervan tot uiting komt.

Wat is MuleSoft voor Agentforce?

Ter herinnering: Salesforce Agentforce is het platform van het bedrijf voor het bouwen, ontwerpen en beheren van autonome AI-agents die de productiviteit van medewerkers kunnen ondersteunen en verbeteren via gepersonaliseerde acties afgestemd op verschillende bedrijfsfuncties. Op dezelfde manier werkt MuleSoft for Agentforce om data uit elk softwaresysteem veilig te ontsluiten en Agentforce te voorzien van “context om te redeneren”, zodat planningsbeslissingen kunnen worden genomen. MuleSoft stelt Agentforce in staat acties rechtstreeks in system of record of -reference uit te voeren om de productiviteit te verhogen en de klantervaring te verbeteren. We zouden kunnen zeggen dat MuleSoft fungeert als de middleware tussen databronnen en Agentforce AI-agents om gegevens vrij te geven en acties in andere systemen uit te voeren.

Het bedrijf wijst erop dat MuleSoft Anypoint Platform gebruikers in staat stelt om API’s en integraties voor Agentforce te ontwikkelen, beheren en beveiligen vanaf één uniform platform.

Zoals Techzine al eerder opmerkte, omvat de technologie van MuleSoft Agentforce onder meer Topic Center en API Catalog, waarmee ontwikkelaars hun bestaande API’s toegankelijk kunnen maken voor AI-agents door instructies toe te voegen die agents helpen begrijpen hoe ze deze API-verbindingen effectief kunnen gebruiken.

Prompts worden code

“Het meest intrigerende is misschien wel hoe MuleSoft nu de vervanging van traditionele if-then-else-logica door AI-agents mogelijk maakt, waardoor prompts in feite worden omgezet in code. Deze aanpak komt goed tot zijn recht in complexe scenario’s waar eenvoudige conditionele logica tekortschiet, zoals het bepalen wat een ‘goede klant’ is op basis van meerdere factoren en genuanceerde redeneringen”, aldus een rapport van dit jaar dat MuleSoft eerder toelichtte tegenover Techzine.

Andrew Comstock, senior vice president and general manager of MuleSoft, Salesforce stelt dat nu organisaties vrij direct werken aan de integratie van AI-agents en -assistenten in hun workflowprocessen, een eenvoudige aanpak voor de integratie van hun kernsystemen en -applicaties met LLM’s belangrijker dan ooit wordt. Hij denkt dat de nieuwste productontwikkelingen van MuleSoft het bedrijf in staat stellen om schaalbare, contextbewuste AI voor alle business teams mogelijk te maken.

Integratie van een onbeperkt digitaal personeelsbestand

MuleSoft’s analyse van deze markt dit jaar heeft het bedrijf ertoe aangezet onderzoek te presenteren waaruit blijkt dat ongeveer 93 procent van de IT-leiders in organisaties AI-agents heeft geïmplementeerd of van plan is dit in de komende twee jaar te doen. Integratieproblemen verhinderen bedrijven echter om het potentieel van de technologie om een “onbeperkte digitale workforce” te creëren, die de IT-werkdruk aanzienlijk kan verlichten, ten volle te benutten.

Uit de resultaten van de enquête (onder 1.050 IT-leiders van enterprise organisaties) blijkt dat 95 procent van de respondenten moeite heeft met het integreren van data tussen systemen. Bovendien is gemiddeld slechts 29 procent van de applicaties binnen organisaties met elkaar verbonden, wat de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van AI-agents negatief beïnvloedt.

Maar waarom is dit belangrijk? MuleSoft zegt dat het die vraag kan beantwoorden.

“[We weten dat] de output van AI-agents afhankelijk is van gekoppelde data die een uitgebreid begrip van de context en nuances binnen gebruikersvragen mogelijk maken. Deze agents verzamelen gestructureerde en ongestructureerde data uit diverse bronnen, waaronder CRM, ERP en HCM, maar ook e-mail, pdf’s, Slack en meer, en gebruiken deze om beslissingen te nemen en acties te ondernemen voor elk bedrijfsproces. Door hun gegevens, systemen en applicaties te integreren, kunnen organisaties gebruikmaken van een door AI aangestuurde digitale workforce die autonoom in hun hele bedrijf kan optreden om zowel eenvoudige als complexe taken succesvol uit te voeren”, aldus MuleSoft in de presentatie van het onderzoek.

Nieuw dit jaar op MuleSoft Connect AI waren updates met betrekking tot Model Context Protocol (MCP), technologische diensten in MuleSoft Agent2Agent (A2A)-connectiviteit en generatieve AI-tools. De recente lancering van Salesforce Agentforce 3 omvat native MCP-ondersteuning. Volgens het bedrijf betekent dit dat IT-teams de nieuwe functies van MuleSoft kunnen gebruiken om API’s om te zetten in MCP-servers en Agentforce uit te breiden met nieuwe mogelijkheden voor interoperabiliteit tussen agents.

Agent-naar-agent… naar agent-naar-systeem

MuleSoft automatiseert nu de oplossing van IT-problemen en stelt software-engineers in staat een observability-agent te bouwen die kritieke serverfouten detecteert in een observability- en beveiligingsplatform zoals Datadog (agent-to-system) en een gespecialiseerde database-triage-agent waarschuwt (agent-to-agent).

Engineers kunnen de workflow ook uitbreiden, zodat de triage-agent vervolgens een database kan raadplegen voor de foutcode, de oplossing kan identificeren en een herstelagent kan instrueren om de juiste cloudservice opnieuw op te starten en een statusupdate te plaatsen in Slack (agent-naar-agent naar agent-naar-systeem). Naarmate bedrijven meer AI-agents gaan gebruiken en het aantal applicaties en AI-modellen dat ze gebruiken toeneemt, wordt hun technologische infrastructuur steeds complexer en meer gescheiden. Dit is de uitdaging en realiteit die MuleSoft nu wil oplossen.

Volgens Comstock en zijn team wint MCP snel aan momentum als een gestandaardiseerd, open-source framework voor veilige bidirectionele communicatie tussen LLM’s of AI-agents en diverse externe systemen. MuleSoft MCP Support maakt integraties met LLM’s en bedrijfssystemen mogelijk en biedt agents de mogelijkheid om in elk systeem met governance actie te ondernemen.

“De agent-orkestratie van MuleSoft markeert de volgende evolutie in bedrijfsintegratie. Het is de manier waarop organisaties echt intelligente, bruikbare interacties mogelijk maken door API’s, agentacties, governance en multi-agentcoördinatie te verenigen”, aldus Comstock.

MuleSoft MCP Connector – stelt IT-teams in staat om elke applicatie of API om te zetten in een agent-ready asset door MCP naar elke API te brengen.

stelt IT-teams in staat om elke applicatie of API om te zetten in een agent-ready asset door MCP naar elke API te brengen. MuleSoft voor Agentforce: Topic Center – stelt IT-teams in staat om API’s om te zetten in intelligente acties om agents te ondersteunen, of het nu gaat om Agentforce of een ander AI-agentplatform.

stelt IT-teams in staat om API’s om te zetten in intelligente acties om agents te ondersteunen, of het nu gaat om Agentforce of een ander AI-agentplatform. MuleSoft Flex Gateway: MCP-ondersteuning – stelt IT-teams in staat om de communicatie met AI-agents en -modellen te beveiligen en te standaardiseren via een uniform platform.

Nieuwe A2A-ondersteuning

Het A2A-protocol wordt algemeen beschouwd als een essentiële standaard voor veilige, schaalbare en vindbare communicatie tussen meerdere AI-agents. A2A richt zich op directe samenwerking tussen agents en voorziet in de behoefte aan een gemeenschappelijke taal tussen diverse AI-modellen.

Volgens een Google-ontwikkelaarsblog die in april van dit jaar is gepubliceerd, is “A2A een open protocol dat een aanvulling vormt op Anthropic’s MCP, dat nuttige tools en context biedt aan agents. Op basis van Google’s interne expertise in het schalen van agentic systemen hebben we het A2A-protocol ontworpen om de uitdagingen aan te pakken die we hebben geïdentificeerd bij de implementatie van grootschalige, multi-agent systemen. A2A stelt ontwikkelaars in staat om agents te bouwen die verbinding kunnen maken met elke andere agent die met het protocol is gebouwd, en biedt gebruikers de flexibiliteit om agents van verschillende providers te combineren.”

MuleSoft A2A Support maakt veilige A2A-communicatie en vindbaarheid mogelijk binnen wat het bedrijf vandaag de dag “de agentic enterprise” noemt. Het creëert communicatie tussen alle agents door ze als A2A-server of -client bloot te stellen. MuleSoft Flex Gateway A2A Support biedt een uniforme gateway waarmee agents elkaar kunnen vinden om snel meerstaps taken uit te voeren.

Wat is tegenwoordig een technologieaankondiging zonder generatieve AI? Spoiler alert: het antwoord is natuurlijk niets. MuleSoft weet dit, dus heeft het bedrijf gedetailleerde nieuwe generatieve AI-tools ingebouwd in Anypoint Code Builder, MuleSofts eigen Integrated Developer Environment (IDE), waarmee ontwikkelaars sneller API’s en integraties kunnen bouwen met natural language prompts en die mogelijkheden kunnen overbrengen naar elke AI-first IDE.

Software engineers kunnen de ontwikkeling versnellen door hun werk automatisch af te stemmen op een vast formaat en een vaste syntaxis met behulp van natuurlijke taal om API-specificaties te genereren. Ze kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van MuleSoft uitbreiden naar elke MCP-ondersteunde IDE, zoals Cursor of Windsurf, met behulp van Anypoint Code Builder. Ze kunnen de eigen technologie van MuleSoft leren met generatieve Dataweave Transformations via natuurlijke taal… en ze kunnen ook automatisch gestandaardiseerde API-documentatie genereren op het moment van publicatie, zodat consumenten gemakkelijker kunnen begrijpen hoe de API werkt.

Evoluerende industriële protocollen

Als er een T-shirt voor MuleSoft Connect AI was gedrukt, had daar misschien de slogan “Integrating With Evolving Industry Protocols” op gestaan. Dat is misschien niet erg pakkend, maar het geeft wel aan waar MuleSoft staat met zijn aanpak van georkestreerde geautomatiseerde connectiviteit tussen standaarden die de IT-sector maandelijks opnieuw lijken uit te vinden.

Als MuleSoft in staat is om standaarden voor MCP, A2A en alle vormen van AI op een schaalbare en veilige manier te volgen, zoals het tot nu toe lijkt te doen (en laten we niet vergeten dat het alle schaalbaarheidsmaatstaven heeft waartoe het binnen het moederbedrijf Salesforce toegang heeft), dan zal de schaalbare coördinatie van agent-naar-agent- en agent-naar-systeemacties met een cruciale semantische laag tot bloei komen.

