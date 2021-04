Microsoft kreeg in zes maanden bijna 25.000 dataverzoeken

In de periode van juli tot december 2020 is Microsoft 24.798 keer door een overheidsinstantie verzocht om gebruikersinformatie te delen. Het bedrijf heeft ruim een kwart van deze verzoeken afgewezen.

De verzoeken kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, zo blijkt uit het rapport van Microsoft. Dat land is verantwoordelijk voor 5682 verzoeken. Duitsland heeft met 4976 verzoeken ook flink zijn best gedaan, net als het VK, met 3312 aanvragen. De aanvragen waren van toepassing op ruim 45.000 gebruikers in totaal. Ook Brazilië en Frankrijk worden genoemd als landen die veel dataverzoeken deden.

Flinke stijging, maar geen record

Het is een flinke stijging ten opzichte van eerdere periodes: in de eerste helft van 2020 kreeg Microsoft 24.093 aanvragen te verwerken en in de tweede helft van 2019 slechts 21.781. Ook het aantal afwijzingen is gestegen. Dat gebeurde in 2019 bij zo’n 20 procent.

25.000 klinkt misschien als een enorm hoog getal, maar het is bij lange na geen record voor het bedrijf. Dat was wel het geval in de tweede helft van 2013, toen het bedrijf meer dan 35.000 dataverzoeken ontving.

Ook verzoeken voor enterprise cloud

De verzoeken waren niet alleen van toepassing op informatie over consumenten. In de tweede helft van 2019 ontving Microsoft ook 109 verzoeken voor informatie over klanten van Microsoft’s enterprise cloud-diensten. Daarvan heeft het bedrijf er in 40 gevallen tot in bepaalde mate aan voldaan. In 19 van de gevallen deelde het bedrijf content van de klanten en bij 21 gevallen was Microsoft alleen genoodzaakt om informatie zonder content te delen.

Voornamelijk voor strafrecht

Voor het grootste gedeelte wordt de aangevraagde informatie gebruikt voor strafrechtzaken. Een klein deel van de aanvragen dient echter ook voor spoedeisende en civielrechtelijke zaken. Daarvan heeft Microsoft in het afgelopen halfjaar 75 procent weten af te ketsen.

Ook Google deelt transparantierapporten

Microsoft is niet het enige bedrijf dat regelmatig publiekelijk kenbaar maakt hoe vaak overheidsinstanties toegang hebben gevraagd tot persoonlijke gegevens van zijn klanten. Google brengt ook regelmatig een transparantierapport uit. Eind 2019 maakte dat bedrijf kenbaar de informatie in dat rapport te gaan aanvullen met dataverzoeken voor het Google Cloud Platform en Workspace.