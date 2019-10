Google meldt cloud- en G Suite-dataverzoeken in transparantierapport

Google brengt al enige jaren een transparantierapport uit, met daarin informatie over hoe vaak overheden data opvragen en hoe vaak die data ook gedeeld wordt. Dat rapport wordt nu uitgebreid met dataverzoeken voor het Google Cloud Platform en G Suite.

De uitbreiding van het transparantierapport is aangekondigd door CEO Thomas Kurian van Google Cloud. Kurian stelt dat enterprise-klanten het recht hebben om te weten wanneer overheden informatie over hen opvragen. Ook moet het publiek volgens de CEO begrijpen hoe vaak die verzoeken ingediend worden.

Daarom wordt het transparantierapport aangepast. “Vanaf begin volgend jaar publiceren we in ons halfjaarlijkse transparantierapport hoeveel overheidsverzoeken we hebben gehad voor data van enterprise-klanten van het Google Cloud Platform en G Suite”, aldus Kurian.

“De publicatie van deze informatie is een belangrijke mijlpaal in ons werk om transparantie te vergroten”, vindt de CEO. Daarnaast draagt het volgens hem bij aan een oplossing voor de onzekerheid die bestaat over hoe vaak overheden Google om data van enterprise-klanten vragen.

De CLOUD Act

De aanvulling komt te midden van de CLOUD Act, meldt Silicon Angle. De CLOUD Act is een wet waar de Amerikaanse overheid aan werkt, waarmee overeenkomsten gesloten moeten worden met andere landen over het delen van data.

De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn eerder deze maand tot een akkoord gekomen, waarmee de politie in beide landen directere toegang krijgt tot data bij onderzoeken naar ernstige misdrijven. De VS zijn daarnaast met onderhandelingen met Australië begonnen over eenzelfde soort akkoord.

Effecten voor Google

Kurian benadrukt dat deze wet de positie van Google niet wijzigt en ook niet verandert hoe Google omgaat met overheidsverzoeken om data van enterprise-klanten te delen. “Ons team bekijkt en evalueert ieder verzoek dat we ontvangen, om te zien of ze rechtsgeldig zijn en wel de juiste reikwijdte hebben.”

Daarnaast wordt onderzocht of de verzoeken de internationale mensenrechten, het beleid van Google zelf en toepasselijke wetgeving naleven. “We bieden geen directe toegang via een ‘achterdeur’ voor overheden en aarzelen niet om de belangen van onze klanten te beschermen.”