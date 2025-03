Microsoft geeft IT-beheerders inzicht in Windows 11-roadmap

Microsoft heeft een nieuwe Windows-roadmap website gelanceerd die het voor IT-professionals en gebruikers gemakkelijker maakt om de status van nieuwe Windows 11-functies bij te houden. De roadmap komt voort uit feedback van IT-professionals die meer transparantie wilden over wanneer en waar nieuwe functies worden getest en uitgerold in Windows 11.

Een van de grootste kritiekpunten op Windows 11 is de onduidelijkheid over wanneer en waar nieuwe functies worden getest of uitgerold. Het Windows Insider-programma wordt door velen als onlogisch ervaren bij het introduceren en testen van nieuwe functies, waarbij experimentele kanalen soms worden overgeslagen en in sommige gevallen het Insider-programma volledig wordt vermeden.

Onduidelijk testproces

Deze situatie zorgt ervoor dat het bijhouden van de status van nieuwe functies tijdens het testen en de doorstroming naar productieversies van Windows 11 een enorme uitdaging is. Het gebrek aan transparantie is problematisch, vooral voor IT-professionals die grote aantallen Windows-apparaten beheren. Microsoft heeft dit probleem kennelijk erkend en introduceert daarom een nieuwe Windows-roadmap website, ontworpen om het bijhouden van de status van nieuwe functies veel eenvoudiger te maken.

De timing van deze aankondiging is opmerkelijk, omdat Microsoft het afgelopen jaar verschillende wijzigingen heeft doorgevoerd in het Windows Insider-programma. Deze wijzigingen omvatten onder andere de introductie van het Canary Channel, dat is bedoeld voor het testen van de meest experimentele functies die Microsoft ontwikkelt. Dat was een mooi moment geweest om dit al te koppelen aan een openbare roadmap.

Eenvoudige navigatie

De nieuwe Windows-roadmap is volgens Microsoft eenvoudig te navigeren. De aankondiging werd gedaan op de Windows IT Pro blog, waar het bedrijf toelichtte: “Bij Microsoft hebben we het voorrecht gehad om met duizenden IT-professionals wereldwijd te praten over het beheren van Windows. Tijdens die conversaties was één ding luid en duidelijk: de behoefte aan meer transparantie over wat er wordt uitgerold en wanneer, zodat je veranderingen in systemen kan beheren of voorbereiden.”

De roadmap moet dit bieden, het bevat functies die momenteel worden getest in het Windows Insider-programma, functies in een geleidelijke uitrolfase en functies die algemeen beschikbaar zijn. Veel van de functies bevatten ook een beoogd releasetijdvenster, wat zou moeten helpen bij het voorbereiden van systemen op aankomende nieuwe features.

Voorbehoud en beperkingen

Microsoft benadrukt dat de functies op de Windows-roadmap onderhevig zijn aan verandering en op elk moment kunnen worden geannuleerd of uitgesteld. De roadmap is momenteel alleen beschikbaar voor de client-versie van Windows 11, wat betekent dat het momenteel geen andere edities van Windows dekt, zoals Windows Server.

De Windows-roadmap is volgens Microsoft een belangrijke stap voorwaarts om het eenvoudiger te maken om functies te volgen tijdens de verschillende testfasen. Op dit moment bevat de roadmap slechts een handvol nieuwe functies, dus hopelijk zal het binnenkort worden uitgebreid om elke wijziging en functietoevoeging te omvatten die in het Insider-programma wordt geïntroduceerd.

Een voorbeeld van een feature die momenteel op de roadmap staat is Recall, een AI-functie die vorig jaar voor controverse zorgde vanwege privacyzorgen. De functie maakt voortdurend screenshots van activiteiten op een pc en maakt deze later doorzoekbaar. Na feedback van gebruikers heeft Microsoft besloten de functie slechts optioneel aan te bieden.