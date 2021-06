Dataiku Online brengt AI-platform naar de cloud

Dataiku wil kleinere bedrijven de kans bieden om zijn Enterprise AI-platform voor data analytics te kunnen gebruiken, en komt daarom met de cloudoplossing Dataiku Online. Met deze cloudoplossing kunnen alle bedrijven profiteren van de AI, ML- en analyticsmogelijkheden van de leverancier.

Dataiku Online is een volledig cloudgebaseerde versie van het Enterprise AI-platform dat, volgens de dataspecialist, nu ook kleinere bedrijven in staat stelt te profiteren van AI-, ML- en analyticsfunctionaliteit.

Verminderen complexiteit

Vooral moet dit helpen bij het verminderen van alle complexe werkzaamheden rondom het bouwen van custom ML-modellen. Hierdoor kunnen data-engineers of data scientists zich meer concentreren op de uitkomst van deze modellen, in plaats van het veel aandacht geven aan de benodigde randvoorwaarden.

Functionaliteit

Dataiku Online zorgt ervoor dat de benodigde on-premise of zich in een public cloud bevindende infrastructuur wordt ontzorgd. De diensten van het AI-platform kunnen nu geheel online worden afgenomen. Denk hierbij aan het bouwen van ML-modellen op basis van eigen algoritmes of door het platform zelf AutoML of Bayesian search te laten gebruiken.

Dataiku Online is per direct beschikbaar.