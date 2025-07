CoreWeave koopt Core Scientific voor 9 miljard in AI-datacenter race

CoreWeave betaalt 9 miljard dollar (7,7 miljard euro) voor de overname van Core Scientific. De deal verdubbelt de AI-datacenter capaciteit van het bedrijf en versterkt zijn positie als GPU-as-a-Service leverancier. De transactie wordt eind 2025 afgerond.

Cloudinfrastructuur providers bouwen op ongekende schaal nieuwe datacenters om aan de AI-vraag te voldoen. De vraag naar rekenkracht voor AI-toepassingen overtreft momenteel het aanbod, waardoor bedrijven als CoreWeave sterk groeien.

Core Scientific begon als bitcoin-miner, maar probeert net als andere cryptobedrijven van de groeiende vraag naar AI-datacenter capaciteit te profiteren. Het bedrijf beschikt over ongeveer 1,3 gigawatt aan stroomcapaciteit. Ter vergelijking: dat is vergelijkbaar met één kernreactor en genoeg om 750.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Premie van 66 procent

De overname waardeert Core Scientific op 20,40 dollar per aandeel. Dat betekent een premie van 66 procent ten opzichte van de koers van 25 juni, de dag voordat het Wall Street Journal over de gesprekken berichtte. De aandeelhouders van Core Scientific krijgen na de transactie minder dan 10 procent van het gecombineerde bedrijf in handen.

CEO Michael Intrator van CoreWeave ziet de overname als een versnelling van de strategie. “Deze overname accelereert onze strategie om AI en HPC workloads op schaal te implementeren”, aldus de topman. HPC staat voor high-powered computing, de technologie die nodig is voor intensieve AI-toepassingen.

Bestaande samenwerking

De twee bedrijven werken al samen sinds vorig jaar. CoreWeave bood toen 1 miljard dollar voor Core Scientific, maar deed nu een veel hoger bod. Tegelijkertijd sloten ze 12-jarige contracten waarin Core Scientific 200 megawatt aan infrastructuur levert voor CoreWeave’s operaties.

CoreWeave positioneert zich als GPU-as-a-Service leverancier en heeft recent een contract van 11,9 miljard dollar met OpenAI afgesloten. Het bedrijf biedt gespecialiseerde GPU-clusters aan voor AI-training en -inferencing, wat aantrekkelijk is voor bedrijven die geen eigen hardware willen onderhouden.

Marktreactie

De beurskoersen reageerden negatief op het nieuws. CoreWeave daalde 4,4 procent in de voorbeurshandel, terwijl Core Scientific 14 procent zakte. Investeerders lijken zich zorgen te maken over de hoge overnameprijs en de integratie van twee verschillende bedrijfsculturen.

Met deze overname verdubbelt CoreWeave zijn energiecapaciteit en versterkt het zijn positie in de sterk concurrerende AI-datacenter markt. De deal laat zien hoe voormalige cryptobedrijven zich succesvol kunnen herpositioneren in de AI-economie.