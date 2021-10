Elastic koopt Optimyze voor meer observability-mogelijkheden

Elastic koopt de Zwitserse startup Optimyze voor het uitbreiden van meer observabilityfunctionaliteit van zijn eigen zakelijke zoek-, opslag- en analyseplatform Elastic Search. De nu verkregen technologie moet vooral meer mogelijkheden bieden voor ‘continuous profiling’.

Elastcic, met een hoofdkantoor in Nederland, is al enige tijd bezig met een expansie van zijn diensten en uitbreiding van zijn Elastic Search-platform. Het bedrijf wil alle pijlers van observability, die het definieert als meetgegevens, logs en traceringen, in één enkel platform onderbrengen.

Met dit platform kunnen klanten hun data vanaf één plek in de gaten houden en beschermen. Concreet kunnen bedrijven in ElasticSearch grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data in bijna realtime opslaan, doorzoeken en analyseren. Het platform vormt hierdoor vaak de basis voor vele applicaties die complexere eigenschappen en vereisten hebben.

Technologie van Optimyze

Daarnaast biedt Elastic ook observability tooling voor het bijhouden van netwerkprestaties en het identificeren van bedreigingen. Dit is het segment waar de technologie van het nu overgenomen Optimyze, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, tot zijn recht komt.

De Zwitserse startup biedt technologie, zoals zijn Prodfiler tool, voor het monitoren van bronnen als CPU’s en geheugen. De technologie geeft beheerders diep inzicht in deze prestaties, tot op het niveau van hoeveel processorsgebruik iedere lijn van code heeft.

Met deze technologie, continous profiling genoemd, geeft beheerders meer inzicht in welke delen van de onderliggende code dus de meeste bronnen gebruiken. Hierdoor kunnen zij vooral hun cloudkosten beter in de gaten houden. Daarnaast moeten de resultaten ook leiden tot meer productiviteit van ontwikkelaars, innovatie versnellen en betere klantenervaringen leveren.

Integratie met Elastic Search

Elastic is van plan de technologie van Optimyze en de eerder dit jaar overgenomen bedrijven Cmd en build.security in zijn Elastic Agent te integreren. Hiermee wil het zijn platform voor het verzamelen, obersvability, opslaan en analyseren van data uitbreiden. Hierbij moet de technologie van Optimyze uiteindelijk de ‘frictionless’ continuous profiling bieden, terwijl het Elastic Search Platform de analytics en de machine learningmogelijkheden levert voor correleren en contextualiseren van de profiling data met meetgegevens, logs en traceringen.

De definitieve overname van Optimyze moet voor het einde van dit jaar zijn beslag krijgen.