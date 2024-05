Het all-flashportfolio van NetApp zit in de lift. Vorig jaar groeide het met niet minder dan 21 procent. Daarmee is het bedrijf er echter nog niet. Onder andere vanwege de groei van (Gen)AI workloads moest er een schepje bovenop de prestaties van de A-serie, het vlaggenschip uit het AFF-aanbod. Dat is NetApp zeker gelukt met de lancering van de nieuwe AFF A1K, AFF A90 en AFF A70. Deze kondigt het vandaag aan. Daarnaast is er nog een aantal updates gedaan aan ONTAP en BlueXP en heeft NetApp de samenwerking gezocht met Lenovo om een turnkey-oplossing voor AI-workloads te bieden.

Ruim een jaar geleden kwam NetApp met de AFF C-serie. AF staat foor All-Flash en FAS staat voor Fiber-Attached Storage. In gewone mensentaal betekent het dat deze arrays alleen beschikbaar zijn met ssd’s en zo goed als mogelijk geoptimaliseerd zijn voor de workloads waarvoor ze bedoeld zijn. Denk hierbij aan hoe ONTAP met deze arrays omgaat. Verder is het goed om op te merken dat AFF-arrays onderdeel zijn van het zogeheten unified aanbod van NetApp. Dat houdt in dat ze block, file en object als dataformat kunnen huisvesten. Daarbij moet ONTAP zorgen voor de juiste distributie tussen en verspreid over de verschillende arrays zorgen.

NetApp AFF A- en C-series

De AFF C-serie kwam een treetje onder de A-serie te staan. Het idee is dat de A-serie geschikt is voor workloads waarbij de beste prestaties de doorslag geven, terwijl de C-serie meer als zogeheten capacity-flash gezien moet worden.

De C-serie is capacity-flash voor de klanten, maar ook zeker voor NetApp zelf. Dat wil zeggen, het verkocht er behoorlijk veel van. De verkoop van all-flash steeg rap na de lancering van de verschillende C-series. Joost van Drenth, Field CTO bij NetApp, durft in gesprek met ons zelfs wel te stellen dat de 21 procent groei in all-flash vrijwel volledig op het conto van deze nieuwe series te schrijven is. Dat was dus overduidelijk een gat in de markt, iets wat andere spelers ook zagen overigens.

Met bovenstaande sterke groei in het goedkopere all-flashaanbod is het wellicht verleidelijk om daar vooral op verder te borduren. Dat doet NetApp echter zeker niet. Dat zou ook niet verstandig zijn. De bestaande A-serie mag dan hoge prestaties bieden, de workloads blijven ook veranderen. En met veranderen bedoelen we dan ook dat ze meer prestaties nodig hebben. Vandaag kondigt NetApp dan ook de nieuwste modellen in de AFF A-serie aan.

Nieuwe NetApp AFF A-serie

De nieuwste lijn modellen in de NetApp AFF A-serie bestaat uit de AFF A1K, AFF A90 en AFF A70. We gaan deze hier niet helemaal tot in detail bespreken en met elkaar vergelijken. We hebben voor de officiële lancering nog geen datasheets gezien van de nieuwe arrays, dus kunnen dit ook niet goed doen op dit moment. Het belangrijkste kenmerk is dat de nieuwe generatie tot twee keer beter presteert dan de vorige generatie. Voor de liefhebbers: NetApp heeft het over 40 miljoen IOPs en 1TB/s aan throughput.

Een belangrijke oorzaak van de veel betere prestaties van de nieuwste AFF A-serie ten opzichte van de voorganger is dat de nieuwe modellen de nieuwste PCIe-bus in kunnen zetten. Op dit moment zit er al ondersteuning in voor 200G Ethernet, maar er komt nog een update aan die ook 400G Ethernet mogelijk gaat maken. Daarnaast worden speciale kaarten gebruikt voor het offloaden van bepaalde taken. Denk hierbij onder andere aan het bewaken van de storage efficiency in de arrays. Dat zorgt eveneens voor een algehele verbetering van de prestaties van de arrays.

Naast de hardware levert NetApp vanzelfsprekend ook de volledige aansturing van de geoptimaliseerde storage stacks die klanten met arrays uit de AFF A-serie aanschaffen. Van Drenth wijst in dit opzicht met name op de ransomware-detectie. Die is volgens hem “on steroids“. Daar heeft NetApp de afgelopen jaren heel veel tijd en moeite in gestopt. Het bedrijf heeft de nodige knappe koppen weggekaapt bij andere partijen in de markt. Die hebben heel veel werk verzet om het onderliggende model optimaal te trainen. Het resultaat is nu dat NetApp een accuratesse claimt van 99+ procent. De Ransomware Recovery Guarantee is er ook nog altijd. Deze garandeert dat een klant altijd zijn data kan herstellen als deze zich houdt aan de voorwaarden die NetApp hieraan stelt.

Qua gebruiksdoel schermt NetApp zoals te doen gebruikelijk tegenwoordig met het draaien van AI-workloads. Met deze nieuwe en veel snellere arrays versnel je de toegang tot de data die nodig is voor de modellen die je on-prem draait (voor inferencing of RAG bijvoorbeeld) aanzienlijk. Hiermee versnel je indirect dus ook je volledige infrastructuur. Deze krijgt met het al eerder genoemde 200G- en 400G- en nog later misschien wel 800G-Ethernet sowieso al een enorme boost. Dan kunnen storage arrays niet achterblijven.

Er is nog meer

De nieuwe modellen in de NetApp AFF A-serie zijn zonder meer het grootste nieuws dat het bedrijf vandaag brengt. NetApp staat bij ons echter niet bekend als een bedrijf dat het laat bij een enkele aankondiging. Ook nu heeft het nog veel meer te melden. We doorlopen deze extra aankondigingen hieronder kort.

Nieuwe StorageGRID-modellen

Naast de AFF A-serie krijgt ook StorageGRID, het aanbod van NetApp specifiek gericht op object storage, een update. Dit is niet zo’n grote sprong als bij AFF A-serie. Het is meer een gangbare update van de ene naar de andere generatie. Interessant is hier dat NetApp QLC-modellen heeft toegevoegd, een soort C-serie binnen StorageGRID dus. Het gaat om zes modellen, waaronder ook nog modellen met HDD’s. In tegenstelling tot Pure Storage ziet NetApp hier nog wel degelijk toekomst in. Het zal het in ieder geval niet laten om nog HDD’s te verkopen zolang klanten er nog om vragen voor de laagste tiers. Die ‘luxe’ heeft NetApp natuurlijk ook, terwijl Pure Storage zichzelf voor 100 procent heeft toegelegd op flash.

Cyber Vault Reference Architecture

Om data veilig te houden is het zaak om de omgeving zo in te richten dat data ook daadwerkelijk volledig veilig kan zijn. Daarvoor is het voor klanten goed om te weten hoe ze een dergelijke Cyber Vault op kunnen zetten. Dat is wat de Cyber Vault Reference Architecture in wezen is. Het combineert meerdere onderdelen van wat NetApp te bieden heeft en creëert daarmee de Cyber Vault. Aan de basis hiervan ligt SnapLock. Dat heeft NetApp al geruime tijd. Het is een manier om iets op slot te zetten zonder dat iemand er ook nog maar iets aan kan doen. Het is niet te hacken, stelt Van Drenth. NetApp zelf kan er ook niet bij. SnapLock is de ruggengraat van de eerder genoemde Ransomware Recovery Guarantee.

SnapMirror Active Sync

Met SnapMirror Active Sync biedt ONTAP een active-active oplossing om de continuïteit van twee via deze technologie verbonden datacenters te kunnen garanderen. Gaat een van de datacenters op zwart, dan garandeert deze technologie, in combinatie met databases van Oracle, SAP en Microsoft en VMware vSphere Metro Storage Cluster dat een organisatie geen downtime heeft en gewoon operationeel blijft.

FlexCache with Writeback

Het idee achter FlexCache with Writeback is dat data ook toegankelijk wordt gemaakt op locaties buiten die waar de data daadwerkelijk staat. Dit zonder al deze data naar die andere locaties te kopiëren. Toch kunnen mensen op afstand lokaal op en met de data aan de slag. Zoals Van Drenth het zegt, “voor 1 procent van de capaciteit kun je 100 procent van je storage beschikbaar stellen.” Het is feitelijk een soort streamen van de data die ONTAP met FlexCache with Writeback mogelijk maakt.

BlueXP Classification

De laatste van de nieuwe features die NetApp vandaag aankondigt en die we willen uitlichten is BlueXP Classification. We hebben al eens een uitgebreid verhaal geschreven en gepubliceerd over deze beheerlaag die over de gehele hybride omgeving gelegd kan worden. BlueXP Classification is de nieuwe naam voor Cloud Data Sense. Het nieuws van vandaag is dat ze dit nu gratis gaan aanbieden aan gebruikers van BlueXP, waarvoor klanten overigens ook niet hoeven te betalen, horen we van Van Drenth. Uiteraard moeten het wel NetApp-klanten zijn met een NetApp-omgeving. BlueXP Classification is onder andere interessant voor het classificeren, taggen en categoriseren van data voor AI-doeleinden.

Tot slot: NetApp en Lenovo bouwen samen converged oplossing

Als uitsmijter van dit artikel stippen we tot slot ook nog even de nieuwe NetApp AIPod aan die het bedrijf samen met Lenovo bouwt. Lenovo levert de ThinkSystem-servers voor het nieuwe systeem. Deze maken gebruik van Nvidia L40S GPU’s en het Ethernet-gebaseerde Spectrum-X netwerkplatform van Nvidia. Dit in combinatie met NetApp AFF-opslag en gebouwd volgens de Nvidia OVX-architectuur moet een volledige converged oplossing voor klanten opleveren. Het doel van deze NetApp AIPod is om klanten een out-of-the-box oplossing te bieden voor RAG- en inferencing-doeleinden.

Al met al heeft NetApp weer behoorlijk wat nieuwe dingen gelanceerd vandaag, zowel op het gebied van software als hardware. We hebben geen beschikbaarheidsinformatie kunnen vinden voor de nieuwe modellen in de NetApp AFF A-serie. Zodra we die hebben, zullen we ze toevoegen aan dit artikel. De software-mogelijkheden zijn met de nieuwste van versie van ONTAP beschikbaar. De NetApp AIPod die het bedrijf met Lenovo ontwikkelt is vanaf komende zomer verkrijgbaar.

