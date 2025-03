Rubrik breidt uit naar AWS, Oracle Cloud Infrastructure en OpenShift

Vanaf nu beschermt Rubrik ook diensten en data binnen AWS, Oracle Cloud Infrastructure en Red Hat OpenShift. Daarnaast introduceert het Identity Recovery, waarmee het als eerste in de industrie hybride identiteitsomgevingen zegt te waarborgen.

“Cybercriminelen stoppen niet met innoveren, en wij doen dat ook niet”, aldus medeoprichter en CTO van Rubrik Arvind Nithrakashyap. De uitbreiding van Rubrik’s portfolio moet organisaties dan ook beter beschermen tegen cyberaanvallen, ongeacht waar hun data zich bevindt.

Volgens Rubrik is identiteit momenteel een van de meest kritieke kwetsbaarheden, en het is niet de enige met die stelling. De meerderheid van cyberaanvallen wereldwijd maakt gebruik van gecompromitteerde inloggegevens, waarbij 50 procent van de bedrijven in de afgelopen twee jaar te maken kreeg met een Active Directory-aanval. Identity Recovery moet organisaties helpen hun hybride identiteitsomgevingen beter te beschermen.

Identity Recovery beantwoordt dreigingspatroon

Rubrik Security Cloud zal geleidelijk op Oracle Cloud Infrastructure landen. Dit begint met Oracle Cloud VMware-workloads en self-managed Oracle DB-workloads die OCI VM’s draaien. Ook OpenShift krijgt ondersteuning, met de bedoeling om de 60% van organisaties die Kubernetes draaien, van bescherming te voorzien.

Een andere recente aankondiging is de beschikbaarheid van Rubrik Cloud Vault (RCV) voor AWS. Deze dienst, die eerder alleen beschikbaar was voor Azure, biedt organisaties een veilige, geïsoleerde opslaglocatie voor hun back-ups. Op Azure zelf beschermt Rubrik nu ook Azure DevOps en GitHub met geautomatiseerde back-ups, granular recovery, uitgebreide retentie en compliance-dekking voor kritieke data stores.

Zoals gebruikelijk maakt het bedrijf gebruik van AI-functionaliteit om dreigingen op te sporen. Dit verhoogt niet alleen de complexiteit van op te sporen gevaren, maar werkt ook razendsnel. Zo introduceert het bedrijf Turbo Threat Hunting, dat volgens interne tests tot 75.000 back-ups binnen 60 seconden kan scannen.

De nieuwe functionaliteiten worden gedemonstreerd tijdens Rubrik’s jaarlijkse Cyber Resilience Summit op 5 maart.