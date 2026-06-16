Rust nadert top 10 in TIOBE-index, Python daalt

Python blijft de populairste programmeertaal volgens de nieuwste TIOBE-index, maar ziet zijn voorsprong verder afnemen. Tegelijkertijd bereikt Rust zijn hoogste positie ooit in de ranglijst, wat volgens TIOBE aanleiding is om eerdere twijfels over de groeipotentie van de taal te herzien.

De maandelijkse TIOBE Programming Community Index meet de populariteit van programmeertalen op basis van zoekgedrag en vermeldingen op internet. In de editie van juni 2026 blijft Python met 18,96 procent ruim de nummer één, maar het aandeel ligt lager dan een maand eerder. Daarmee zet een geleidelijke daling door die sinds het begin van dit jaar zichtbaar is.

C behoudt de tweede plaats met 10,77 procent. Daarachter wisselen C++ en Java opnieuw van positie. C++ stijgt naar de derde plaats met 8,03 procent, terwijl Java met 7,90 procent terugvalt naar de vierde plek. Het verschil tussen beide talen is beperkt, waardoor de rangorde de komende maanden opnieuw kan veranderen.

Rust bereikt hoogste notering

De opvallendste ontwikkeling vindt plaats net buiten de top tien. Rust stijgt naar de twaalfde positie, de hoogste notering die de programmeertaal ooit in de TIOBE-index heeft bereikt.

Volgens TIOBE-directeur Paul Jansen verandert die stijging het beeld dat eerder dit jaar ontstond. Toen leek de opmars van Rust af te vlakken nadat de taal gedurende langere tijd geen plaatsen wist te winnen. De nieuwe positie maakt volgens hem een doorbraak naar de top tien realistischer dan enkele maanden geleden.

Rust wordt al jaren gepositioneerd als een modern alternatief voor C en C++. De taal combineert hoge prestaties met mechanismen die veel fouten rond geheugenbeheer voorkomen. Daardoor groeit de belangstelling voor Rust binnen systeemsoftware, cloudinfrastructuur en beveiligingstoepassingen.

Onderste regionen van top tien

Binnen de top tien zijn de verschuivingen beperkt. Visual Basic blijft op de zevende plaats staan. SQL stijgt naar de achtste positie en wisselt daarmee van plaats met R, dat nu negende staat. Delphi/Object Pascal behoudt de tiende positie.

Hoewel de TIOBE-index vaak wordt aangehaald als graadmeter voor de populariteit van programmeertalen, meet de ranglijst vooral zichtbaarheid en belangstelling op internet. De index zegt daardoor niet rechtstreeks iets over het daadwerkelijke gebruik van talen binnen softwareprojecten.

Desondanks geldt de lijst als een indicatie van trends binnen de ontwikkelaarsgemeenschap. De aanhoudende opmars van Rust laat zien dat de belangstelling voor programmeertalen die veiligheid en prestaties combineren onverminderd groot blijft, terwijl Python ondanks zijn lichte terugval nog altijd met ruime afstand de populairste taal in de index is.