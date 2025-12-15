Oeroude programmeertaal C wint weer aan populariteit

De TIOBE-index van december laat enkele interessante verschuivingen zien in de populariteit van programmeertalen. Opvallend is vooral de stijging van C, dat van de vierde naar de tweede plaats klimt, terwijl ook R na langere tijd weer terugkeert in de top 10.

De TIOBE-index biedt een maandelijkse momentopname van de populariteit van programmeertalen en wordt vaak gebruikt om bredere trends in softwareontwikkeling te signaleren. De ranglijst is nadrukkelijk geen kwaliteitsmeting, maar geeft inzicht in welke talen zichtbaar terrein winnen of juist terugvallen. Het is geen absolute meting van populariteit, maar meet zoekopdrachten.

C stijgt naar een ‘markt’-aandeel van 10,11 procent, een duidelijke toename ten opzichte van vorig jaar. De programmeertaal blijft onverminderd relevant in domeinen waar prestatie, hardware-nabijheid en controle centraal staan, zoals embedded systemen, besturingssystemen en infrastructuursoftware. De hernieuwde aandacht voor efficiëntie, veiligheid en energieverbruik lijkt de populariteit van C opnieuw aan te wakkeren, mede door de groei van IoT en industriële automatisering.

Naast C is R een van de meest opvallende stijgers. De taal klimt van plaats 16 naar positie 10 en keert daarmee terug in de top 10 van de TIOBE-index. R is specifiek ontworpen voor statistische berekeningen, data-analyse en visualisatie. Het beschikt daarnaast over een uitgebreid ecosysteem aan pakketten voor onder meer machine learning, bio-informatica en econometrie.

R zeer effectief voor snelle analyses

Hoewel R minder geschikt is voor grootschalige productiesystemen en door traditionele softwareontwikkelaars soms als nichetaal wordt gezien, blijft het zeer effectief voor snelle analyse. En ook voor experimenteel onderzoek en het werken met complexe datasets. Vooral in academische omgevingen en data-gedreven organisaties behoudt R daarmee een vaste plaats. Dit, naast bredere talen zoals Python.

Opvallend is dat Rust, een taal die vaak wordt genoemd als modern alternatief voor C en C++, in de TIOBE-index slechts beperkt groeit. Ondanks veel aandacht voor veiligheid en geheugenbeheer blijft de adoptie volgens deze meting vooralsnog gematigd.

Aan de top van de index verandert weinig. Python blijft met ruime afstand de populairste programmeertaal. Verder valt op dat C# opnieuw terrein wint en volgens TIOBE momenteel de sterkste kanshebber is voor de titel Programmeertaal van het Jaar 2025. Die roept de organisatie volgende maand officieel uit.