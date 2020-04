Bootstrap zegt Internet Explorer v10 en v11 vaarwel

Bootstrap, een UI-framework waarmee websites en zakelijke en mobiele applicaties kunnen worden ontwikkeld, neemt afscheid van de ondersteuning voor de Microsoft Internet Explorer (IE)10 en 11 browsers. Hiermee is het de eerste facilitator voor web-ontwikkeling die deze stap neemt.

De beslissing van Bootstrap is een belangrijke. Het open source UI framework voor web- en applicatieontwikkeling ondersteunt op dit moment ongeveer 20,4 procent van alle mondiale internetsites. Dit zijn maar liefst rond de 20 miljoen websites.

Bootstrap is een open source UI framework dat verschillende widgets voor HTML, CSS en JavaScript UI samenvoegt. Ontwikkelaars kunnen met dit ‘startpakket’ vervolgens websites bouwen, maar ook zakelijke en mobiele applicaties. Het framework is zeer populair onder ontwikkelaars vanwege het eenvoudige gebruik, de goede documentatie en vooral de cross-browser-ondersteuning.

Minder gebruik van IE 10 en 11

In een verklaring op GitHub geeft de web-ontwikkelspecialist nu aan dat wanneer eindgebruikers IE 10 en 11 nog willen ondersteunen, zij de huidige versie Bootstrap v4 moeten blijven gebruiken. De binnenkort te lanceren v5-versie biedt geen ondersteuning meer voor deze versie van de oude browser van Microsoft.

Waarschijnlijk is het dalende gebruik van deze browser-versies, IE 10 minder dan 1 procent van alle internetgebruikers en IE 11 tussen de 1 en 2 procent, de belangrijkste reden voor het schrappen van de ondersteuning. De web UI-frameworkspecialist loopt hierbij vooruit op zijn concurrenten. Zo ondersteunt de populairste JavaScript library jQuery nog zelfs de IE 9-browser.

Gevolgen van schrappen ondersteuning

Het schrappen van de ondersteuning van IE door Bootstrap gaat ook andere gevolgen hebben. Omdat het framework de basis is voor andere tools voor web-ontwikkeling, intranet-omgevingen en zakelijke oplossingen, verliezen die bij een upgrade naar Bootstrap v5 ook automatisch de IE-ondersteuning.

Ook concurrenten zullen hierdoor kritischer gaan kijken naar het ondersteunen van IE. Zo heeft ook het bekende CMS WordPress de intentie om minder aandacht te besteden aan eindgebruikers met IE. In de komende versies zal ook de ondersteuning voor IE langzaam worden afgebouwd. WordPress werkt dan nog wel in IE, maar niet met alle functionaliteit, zo wordt verwacht.

Microsoft handhaaft IE

Als het om IE zelf gaat, dan is het einde ervan nog niet echt in zicht. Microsoft geeft aan IE 11 tot aan het einde van de levensduur van Windows 10 te ondersteunen. Dit ondanks dat Edge nu de standaard browser van de techgigant is. IE wordt alleen nog ondersteund vanwege commerciële afspraken met grote zakelijke klanten. Maar dat er echt een einde komt aan IE moge duidelijk zijn.