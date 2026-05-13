Boomi breidt platform uit voor agentic AI-workflows

Boomi komt met nieuwe mogelijkheden voor georkestreerde agentic workflows, beheerde connectiviteit, agentic engineering en lokale AI-infrastructuur. Doel: een fundament bouwen waarop bedrijven AI-agents en mensen samen laten werken, met governance en databeheer als kern.

Centraal staat Boomi Connect, dat veilige verbindingen legt tussen AI-tools (Claude, Copilot en Gemini) enerzijds en enterprise-applicaties anderzijds. Dit verloopt via meer dan duizend MCP-enabled tools. Boomi AI Gateway voegt policyhandhaving, kostencontrole en observability toe. Nieuw is ook het MCP Registry: een gecentraliseerde catalogus waarmee organisaties MCP-servers, van Boomi zelf en van derden, kunnen ontdekken en besturen.

MCP stelt als open standaard AI-agents in staat gestructureerd te communiceren met tools en databronnen. Boomi positioneert zich daarmee als centraal governance-punt voor AI-agent-ecosystemen.

Voor orkestratie introduceert Boomi Orchestrate. Via natural language kunnen business- en IT-teams agents, API’s, integraties en datamodellen samenvoegen tot één uniforme workflow. In lab-preview is ook Agent SIM beschikbaar, waarmee agentgedrag gesimuleerd en gevalideerd kan worden vóór livegang.

Kennisbeheer, context en lokale uitvoering

Boomi Knowledge Hub bundelt enterprise-informatie in één beheerde contextlaag voor agents en medewerkers. Boomi Meta Hub verankert bedrijfsdefinities en -logica, zodat agents steeds vanuit dezelfde semantische basis werken en inconsistente interpretaties worden voorkomen.

Op infrastructuurvlak introduceert Boomi een Distributed Agent Runtime. Agents draaien hiermee on-premises, zodat gevoelige data achter de firewall blijft. Via Agentstudio Multi-region Instances kunnen gebruikers agent-metadata en runtime-executie in specifieke regio’s verankeren, wat relevant is voor organisaties met strenge compliance-eisen.

“Elke bedrijfstransformatie kent een platformmoment. Voor agentic AI is dat moment nu,” stelt Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bij Boomi.

