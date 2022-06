Internet Explorer is vanaf woensdag 15 juni niet meer beschikbaar op moderne Windows-versies. Microsoft brengt een einde aan de browser.

De meeste gebruikers van Windows 10 worden vanaf 15 juni omgeleid naar Microsoft Edge, de moderne variant van Explorer. Voor hen is Internet Explorer niet langer beschikbaar. Gebruikers van Windows 11 hadden sowieso al geen toegang, want in deze versie is Explorer nooit ondersteund.

Werk je met Windows 7, 8.1 of 10 Server, dan blijft de app functioneel. “Voor ondersteunde besturingssystemen ontvangt Internet Explorer 11 beveiligingsupdates en technische support gedurende de lifecycle van de Windows-versie waarop de browser is geïnstalleerd”, deelt Microsoft in de aankondiging.

Het einde is geen verassing. Microsoft begon zo vroeg als 2020 met het uitfaseren van de browser. Webapps van Microsoft worden sindsdien niet meer bijgewerkt voor Internet Explorer. De webversie van Teams werd in november 2020 onbruikbaar, gevolgd door Azure DevOps in december en Microsoft 365 in het jaar daarop. In mei 2021 kwam de doodslag. Microsoft maakte de naderende deadline van 15 juni 2022 bekend.

Internet Explorer

De browser heeft zijn beste tijd gehad. Microsoft lanceerde Internet Explorer in 1995. Werkte je met Windows, dan kon je niet om de browser heen. In 2008 veranderde alles. Google lanceerde Chrome, gebaseerd op een open-source backend voor browsers: Chromium.

Met de jaren slokte Google het marktaandeel van Microsoft op. Waar Internet Explorer in 2012 nog het populairste was, had Chrome tegen 2020 meer dan 60 keer zoveel gebruikers. In hetzelfde jaar besloot Microsoft een eigen browser op basis van Chromium te ontwikkelen. De code van Edge werd herschreven. Een succes, want het aantal gebruikers verdubbelde in de afgelopen twee jaar.

Ondanks alle inspanningen staat de browser nog steeds in de schaduw van Chrome. Uit een recent onderzoek van Statista blijkt dat ongeveer 4 procent van alle internetgebruikers met Edge werkt. 64 procent kiest voor Chrome. Minder dan een procent werkt met Internet Explorer. Weinigen zullen iets van het einde zullen merken.