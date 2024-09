Pulumi introduceert ESC voor gecentraliseerd secrets management

Met twee nieuwe securityoplossingen moet het Infrastructure-as-Code (IaC)-platform bijdragen aan het beheer van secrets en de cloud.

Pulumi onthult de producten tijdens de PulumiUP-conferentie. Op het evenement laat het bedrijf zien hoe het de toekomst van het platform ziet, dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van applicaties. De visie The Intelligent Cloud staat hierin centraal: een AI-first tijdperk dat nieuwe oplossingen vereist voor cloud-automatisering, security en management.

IaC zal hierin een significante rol spelen. Met IaC kunnen bedrijven applicaties en infrastructuur automatiseren met behulp van open source-componenten. Populaire programmeertalen zoals Python, .NET, Java en TypeScript worden ondersteund voor automatiseringswerkzaamheden.

ESC en Insights

Nieuw is nu Pulumi ESC, voluit Environments, Secrets, and Configuration. Deze tool kan worden ingezet voor het groeperen, beveiligen en taggen van secrets en configuraties. ESC volgt voortdurend de security best practice van dynamische, kortbestaande credentials. Het werkt ook samen met veelgebruikte secret-omgevingen 1Password, AWS, Azure, Google Cloud en HashiCorp Vault. Dit zorgt voor één centrale omgeving voor alle secrets.

Pulumi geeft aan dat ESC goed werkt voor infrastructuurautomatisering, maar dat het zich eigenlijk richt op elke workload waarin secrets en configuraties een rol spelen.

De tweede nieuwe oplossing die Pulumi vandaag introduceert is Insights, dat door het bedrijf wordt omschreven als intelligent cloud management. Dit product moet resulteren in een volledige cloud asset-inventaris. Gebruikers kunnen zoeken en analytics toepassen op resources, ook als deze via een derde partij zijn geprovisioneerd (bijvoorbeeld Terraform of AWS CloudFormation). Insights maakt de verbanden tussen de resources visueel en detecteert daarnaast problemen op het gebied van security, compliance en misconfiguraties.

