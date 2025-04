Gaat AI de software ontwikkelaar helpen of vervangen?

In deze aflevering van Techzine Talks staan we stil bij de AI-modellen die in staat zijn programmeercode te genereren. Kan iedereen straks software ontwikkelen met AI? Of is het niet meer dan een assistent voor ontwikkelaars die code kunnen lezen en schrijven? Er is veel te doen over alle AI-tools en hulpmiddelen voor ontwikkelaars, tijd voor een update.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Hoe goed zijn AI-modellen in het genereren van code voor software? Het antwoord op die vraag is ongetwijfeld afhankelijk aan wie je hem stelt. Alle grote AI-modellen – Anthropic, OpenAI, Gemini, LLama en Github CoPilot – zijn in staat om code te genereren voor vrijwel elke programmeertaal.

Daarnaast zijn er AI-tools als Devin, die stellen dat je middels hun AI volledige applicaties kan genereren. Vorig jaar werd met veel bombarie versie 1 aangekondigd. Inmiddels zijn ze aangekomen bij versie 2, hebben ze hun strategie moeten omgooien en forse veranderingen aangebracht.

Tot slot begint de term vibe coding populair te worden. Programmeren met behulp van AI, waarbij je de AI vraagt om software te ontwikkelen. Vervolgens test je de uitkomst en vraag je wederom aan de AI om de code te optimaliseren. Op die manier kan iedereen programmeren, is de gedachten. Toch zitten haken en ogen aan deze manier van software ontwikkelen. Daar staan we bij stil. Ook bespreken we hoe je vibe coding wel kan inzetten op een veilige manier.

Luister naar deze aflevering van Techzine Talks om meer te leren over software ontwikkelen met AI!

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.