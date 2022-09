F5 heeft versie 1.0 van NGINX Management Suite geïntroduceerd. Hiermee krijgen bedrijven meer zichtbaarheid en controle over hun NGINX-omgevingen en aanverwante diensten. Bedrijven kunnen zo makkelijker applicaties en API’s met elkaar verbinden, schalen en beveiligen.

NGINX is ooit ontstaan als een open source oplossing voor onder andere web serving, reverse proxying, caching, load balancing en media streaming. Met de komst van het beheerplatform NGINX Controller kreeg de oplossing nog meer functionaliteit. Sinds de overname van de technologie door F5 is NGINX uitgegroeid tot een op modules gebaseerd eenvoudig te implementeren platform voor alle facetten rondom applicatie-, API-, microservices- en multicloudomgevingen.

Introductie NGINX Management Suite

De NGINX Management Suite is de opvolger van het NGINX Controller-platform en biedt een overkoepelend inzicht in en controle over NGINX instances, de verschillende applicatiediensten, workflows voor API-beheer en beveiligingsoplossingen. De suite bestaat uit verschillende modules. Deze modules zijn Instance Manager, App Delivery Manager, App Connectivity Manager en App and API Security.

Bedrijven kunnen met NGINX Management Suite de schaalbaarheid van de betreffende instances verhogen. Ook beschikt het platform over diensten op basis van wereldwijd policy-beheer voor het met behulp van CI/CD-automatisering aansturen van workflows, configuratiebeheer en provisioning voor diensten en het beheer van multicloud-omgevingen.

De beheersuite helpt bedrijven ook bij het nemen van zakelijke beslissingen, het oplossen van problemen en het verbeteren van de SLA’s. Dit vanwege het ‘holistische’ inzicht dat het beheerplatform biedt over de NGINX instances, de applicaties, API’s en de securitystatus, aldus F5.

Overige mogelijkheden

Andere functionaliteit van de beheersuite richt zich op het voldoen aan organisatorische en industriële standaarden. Denk hierbij aan applicaties en API’s die self service-workflows, single sign-on (SSO), en rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) ondersteunen. Verder biedt de suite veel mogelijkheden voor het opschalen van de beveiliging.

In de nabije toekomst wordt de suite verder uitgebreid met meer applicatie- en API-beveiligingstoepassingen en load balancing.

