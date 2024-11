Python stoot JavaScript van de troon als meestgebruikte taal op GitHub

Python heeft JavaScript onttroond als meest gebruikte taal op GitHub. Dat is vooral te danken aan het veelvuldige gebruik van de taal voor AI en data science. Alleen al de bijdragen aan specifiek GenAI-projecten stegen dit jaar met 59 procent.

Het jaarlijkse Octoverse-rapport van GitHub laat zien dat het gebruik van Python enorm is toegenomen, met ontwikkelaars over de hele wereld die er modellen mee bouwen, data crunchen en in het algemeen hun machine-learning workloads met Python vormgeven. Het aantal AI-gerelateerde projecten met Python is bijna verdubbeld ten opzichte van 2023. Andere talen zoals JavaScript en TypeScript blijven overigens ook populair, en Rust is in opkomst.

Kleine toepassingen

Het rapport vertelt niet alleen in welke talen er het meest wordt gebouwd, maar ook wié er bouwt. Vooral in India, Duitsland, Japan en Singapore is veel enthousiasme voor de taal. Sowieso is de user base van GitHub flink toegenomen, met veel nieuwkomers die hun eerste stappen zetten op het gebied van open-source. In veel gevallen gaat het dan om kleinere, op maat gemaakte toepassingen zonder enorm veel benodigde compute-capaciteit. Dat gaat niet alleen om AI-toepassingen, maar ook web development en software voor smart homes.

Volgens GitHub is er nog weinig te merken van het soms voorspelde doemscenario dat AI programmeurs werkeloos zou maken. “Nu AI zich snel uitbreidt, bouwen ontwikkelaars in toenemende mate [delen van] AI-modellen om tot bruikbare applicaties en houden ze zich in grote aantallen bezig met AI-projecten op GitHub. Tegelijkertijd zien we een ongekend aantal ontwikkelaars zich aansluiten bij GitHub vanuit de hele wereld,” aldus het bedrijf.

De populariteit van Python strekt zich ook uit tot Jupyter Notebooks, waar het dit jaar een groei van 92 procent kon bijschrijven. Een Jupyter Notebook is een interactief document waaraan gebruikers code, tekst en andere media kunnen toevoegen. Code kan in het Notebook worden gedraaid, getest en aangepast en is een visuele manier om inzichtelijk te maken wat code ‘nu eigenlijk doet’. De naam Jupyter is een samentrekking van Julia, Python en R, drie talen die zeer gangbaar zijn in de informatica en exacte vakken.

Veel groei in opkomende markten

GitHub voorspelt in z’n algemeenheid flinke groei van het aantal developers in India. Dat land zou in 2028 zelfs het grootste aandeel ontwikkelaars kunnen leveren dat actief is op het platform. Ook in Afrika en Latijns-Amerika voorspelt GitHub forse groei, wat op zich niet zo verwonderlijk is omdat in dergelijke opkomende economieën nog veel groei mogelijk is.

GitHub Copilot, de code-assistent van het platform, kan inmiddels overweg met heel wat meer AI-modellen. Het kwam oorspronkelijk met het op GPT-3-gebaseerde Codex, maar is sindsdien uitgebreid met GPT-4, GPT-3.5-turbo, en verschillende “mini” modellen van het OpenAI-aanbod. Support voor Anthropic’s Claude 3.5 Sonnet en Google’s Gemini 1.5 Pro zullen naar verwachting binnenkort beschikbaar komen. Dat de assistent met steeds meer modellen overweg kan, is goed nieuws voor gebruikers die gespecialiseerde modellen nodig hebben met diverse kwaliteits- en grondigheids-opties.

