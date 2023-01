JetBrains, leverancier van developmenttools, heeft de resultaten bekendgemaakt van zijn zesde jaarlijkse onderzoek naar het ontwikkelaars en programmeertalen.

Elk jaar voert JetBrains zijn Developer Ecosystem Survey uit om een overzicht te geven van de trends in de wereld van ontwikkelaars. Het onderzoeksrapport van 2022 is tot stand gekomen op basis van antwoorden van 29.269 ontwikkelaars over de hele wereld die tussen mei 2022 en juli 2022 aan het onderzoek hebben deelgenomen. Het rapport behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder programmeertalen, tools, technologieën, demografie en zelfs de levensstijl van ontwikkelaars.

Belangrijkste resultaten

Uit het rapport blijkt dat 65% van de ontwikkelaars JavaScript, de populairste programmeertaal, op de een of andere manier gebruikt. Het is ook de populairste primaire taal. Het aandeel van TypeScript is de afgelopen 6 jaar bijna verdrievoudigd, van 12% in 2017 tot 34% in 2022.

Het aandeel van Python groeit gestaag en heeft een aandeel van 55% bereikt. Python is nu na JavaScript de meest gebruikte primaire ontwikkeltaal. Python groeit als primaire programmeertaal harder en zal JavaScript gaan inhalen, waarschijnlijk dit jaar al. Het verschil tussen beide is slechts 1 procentpunt, met Python op 32% en JavaScript op 33%.

De respondenten werd gevraagd welke programmeertalen ze hopen te leren, en het blijkt dat er grote belangstelling is voor Go (12 procent ), Rust (11 procent ) en Kotlin (8 procent ).

Een persoonlijk profiel van de ontwikkelaars zelf

Daarnaast merkt JetBrains op dat 91% van de respondenten man was. Uit het onderzoek bleek dat ontwikkelaars ook bezig zijn met hun geestelijke gezondheid, waarbij ongeveer 44 procent zegt actief geïnteresseerd te zijn in het onderwerp en technieken toe te passen om het te onderhouden. Desondanks zegt 73% een burn-out te hebben ervaren, aldus het onderzoek. Adviseurs van ontwikkelaars hadden de meeste kans op een burn-out (83%), gevolgd door databasebeheerders (80%).

Uit de enquête blijkt dat 50% van de ontwikkelaars gebruik maakt van samenwerking op afstand, tegenover 30% een jaar geleden. Bovendien is de meest gebruikte tool voor werken op afstand het videogesprek en het delen van schermen, in plaats van tools die geïntegreerd zijn met een IDE.