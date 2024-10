Developers gebruiken JavaScript massaal, ook al willen ze dat niet

Drie op de vijf ontwikkelaars maakt regelmatig gebruik van JavaScript. Dat bekend ook bemind maakt, gaat hier echter niet op. Python is juist een stuk meer geliefd.

Dat blijkt uit een Britse selectie van Stack Overflow’s enquête onder ontwikkelaars. 63 procent van de ruim 3.000 ondervraagden gebruikt JavaScript regelmatig. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat het continu onder de minst geliefde programmeertalen valt. Naar verhouding valt dat overigens ook wel mee: het onorthodoxe Perl werd volgens een JetBrains-onderzoek uit 2022 negatief beoordeeld door zowat alle gebruikers ervan (96 procent(!)).

Bekende gezichten

De achtervolgers van JavaScript zijn bekende gezichten. HTML/CSS (54 procent) wordt lang niet altijd als een échte programeertaal genoemd (maar een markup-taal), maar hoe dan ook: het wordt door velen gebruikt. Erachter volgen SQL (52 procent) en Python (51 procent), die met de voortdurende groei van de database-markt en AI een brede inzetbaarheid kennen. Daarnaast is laatstgenoemde een populaire prorammeertaal om mee te beginnen door de sterke high-level aard ervan.

Python blijft voor 43 procent van de Britse respondenten de favoriete programmeertaal voor de komende twaalf maanden. Slechts 40 procent is van plan JavaScript te blijven gebruiken – dat die plannen worden omgegooid gezien de gigantische adoptie ervan, mogen we best waarschijnlijk achten.

Andere talen binnen de Britse toptien zijn tevens bekend: Bash/Shell (39 procent), TypeScript (37 procent), C# (34 procent), Java (22 procent), C++ (21 procent) en PowerShell (18 procent) komen er ook in voor.

Andere resultaten

De dominantie van JavaScript is allesbehalve onbetwist. Zo belandde de TIOBE Index dit jaar juist bij Python als populairste programmeertaal. Daar is nummer twee C, de oermoeder der programmeertalen.

