Linux-kernel 6.14 biedt extra ondersteuning voor toekomstige Rust-drivers

Iets later dan gepland is de nieuwste release, versie 6.14, van de Linux-kernel uitgebracht. De versie bevat de ter discussie staande functionaliteit om toekomstige drivers in Rust te schrijven.

De release van de Linux-kernel v6.14 was een dag vertraagd door de ‘eigen incompetentie’ van Linux-goeroe Linus Torvalds. In plaats van de release afgelopen zondag, verscheen deze gisteren, maandag 24 maart 2025. Dit ondanks het feit dat de releasedatum een weekend eerder al was aangekondigd.

Belangrijker dan deze vertraagde release is de nieuwe functionaliteit die v6.14 van de Linux-kernel brengt. Een belangrijke nieuwe feature is dat er meer mogelijkheden zijn toegevoegd om in de nabije toekomst drivers in Rust te schrijven. Deze eigenschappen waren de afgelopen tijd juist onderdeel van een felle discussie tussen voor- en tegenstanders van meer op Rust gebaseerde drivers, in plaats van vast te houden aan het traditionele C/C++ voor het open-source OS.

Overige nieuwe features

Andere nieuwe features in de Linux-kernel v6.14 zijn ondersteuning voor de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8 Elite mobiele processor en een oplossing voor de GhostWrite-kwetsbaarheid, die in sommige RISC-V-processors van Alibaba’s dochteronderneming T-Head Semiconductors wordt aangetroffen.

Daarnaast is in deze release het werk aan de NTSYNC-driver afgerond. Dit betekent dat de WINE-emulator beter Windows-code op Linux draait. Dit komt vooral op Windows gebaseerde games ten goede, is de bedoeling.

Torvalds gaf in zijn post ook een update over het werk aan de komende iteratie van de Linux-kernel, versie 6.15. Deze versie is volgens hem uitdagender. Hij verwacht dat de berg aan pull requests hem veel werk gaat opleveren.

