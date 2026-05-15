Bun zet verrassende stap van Zig naar Rust

De ontwikkelaars van JavaScript-runtime Bun hebben besloten het platform grotendeels te herschrijven in Rust. Daarmee neemt het project afstand van Zig, de programmeertaal waarmee Bun juist bekend werd. De overstap krijgt extra aandacht omdat Bun sinds december vorig jaar onderdeel is van Anthropic en een rol speelt binnen Claude Code.

De wijziging werd zichtbaar via een omvangrijke pull request op GitHub. Volgens techsite Heise.de gaat het om ongeveer 2.188 gewijzigde bestanden en bijna één miljoen herschreven regels code. Slechts enkele duizenden regels zouden zijn verwijderd. Daarmee behoort de operatie tot de grootste AI-gerelateerde codeconversies die publiekelijk zichtbaar zijn geworden.

Volgens Bun-oprichter Jarred Sumner blijft de bestaande architectuur grotendeels behouden, maar biedt Rust betere hulpmiddelen om geheugenproblemen en stabiliteitsissues vroegtijdig op te sporen.

Opvallend is dat Sumner nog op 5 mei speculaties over een overstap naar Rust relativeerde. In discussies op Hacker News noemde hij de ophef overdreven en suggereerde hij dat de nieuwe code mogelijk nooit onderdeel van Bun zou worden.

Van Zig-uithangbord naar Rust-project

Bun geldt sinds de introductie als een van de bekendste softwareprojecten die zwaar leunen op Zig. De overstap naar Rust wordt door veel ontwikkelaars daarom gezien als meer dan alleen een technische keuze. Binnen de open-sourcegemeenschap ontstaat discussie over de invloed van Anthropic op de toekomstige koers van het project.

Anthropic maakte eerder bekend Bun te hebben overgenomen als onderdeel van de infrastructuur achter Claude Code. Volgens het AI-bedrijf behaalde die ontwikkelomgeving binnen enkele maanden een jaarlijkse omzetrunrate van ongeveer 1 miljard dollar.

Heise.de geeft aan dat de migratie grotendeels met behulp van Claude Code zou zijn uitgevoerd. Daarmee ontstaat een opvallend scenario waarin een AI-codingplatform meewerkt aan het herschrijven van de infrastructuur waarop het zelf draait.

De operatie leidt tegelijkertijd tot stevige discussie onder ontwikkelaars. Critici wijzen erop dat sommige tests zo zijn aangepast dat de Rust-versie deze succesvol doorloopt. Daarnaast zouden inmiddels GitHub-issues verschijnen met fouten die in de oorspronkelijke Zig-versie niet voorkwamen.

Volgens Sumner draait de migratie vooral om onderhoudbaarheid. De ontwikkelaars melden dat de bestaande tests inmiddels op alle ondersteunde platformen slagen en dat meerdere memory leaks en instabiele tests zijn opgelost.

AI schrijft infrastructuursoftware

De discussie rond Bun gaat inmiddels verder dan alleen de keuze tussen Zig en Rust. Op Hacker News en Reddit speculeren ontwikkelaars openlijk over de vraag in hoeverre AI-tools complexe infrastructuursoftware zelfstandig kunnen migreren en onderhouden.

Daarmee lijkt Bun steeds meer te veranderen in een praktijktest voor AI-assisted softwareontwikkeling op infrastructuurniveau. Opvallend daarbij is dat nog onduidelijk is hoeveel tokens, rekenkracht en ontwikkelkosten met de migratie gemoeid waren. Juist dat aspect bepaalt mogelijk of dergelijke grootschalige AI-porteringen ook buiten grote AI-bedrijven haalbaar worden.