Linux werkt aan nieuwe NTFS-driver voor kernel 7.1

De ontwikkeling van Linux-kernel 7.1 krijgt steeds meer vorm en daarin is inmiddels een wijziging opgenomen die vooral relevant is voor gebruikers die met Windows-bestandssystemen werken. In de nieuwe kernelversie wordt een vernieuwde NTFS-driver toegevoegd die zowel lees- als schrijfbewerkingen ondersteunt.

De driver is optioneel en kan via de configuratie van de kernel worden ingeschakeld. Dit meldt The Register. De toevoeging betekent niet dat Linux voor het eerst met NTFS overweg kan. Ondersteuning voor het bestandssysteem van Microsoft bestaat al decennialang binnen het platform.

Wel markeert deze stap een verschuiving in hoe die ondersteuning wordt onderhouden en ontwikkeld. De nieuwe driver is gebaseerd op een gemoderniseerde versie van oudere kernelcode, die is uitgebreid en aangepast aan hedendaagse standaarden binnen de Linux-kernel.

Focus op stabiliteit en onderhoud

De ontwikkelaar achter het project, de Koreaan Namjae Jeon, heeft eerder bijgedragen aan verbeteringen rond andere bestandssystemen en werkt inmiddels nauw samen met projecten binnen het Linux-ecosysteem. Met deze nieuwe implementatie ligt de nadruk op stabiliteit, compatibiliteit en onderhoudbaarheid. Uit testresultaten blijkt dat de driver een groter aantal validatietests succesvol doorloopt dan de huidige NTFS3-driver die enkele jaren geleden aan de kernel werd toegevoegd.

Die NTFS3-driver, afkomstig van Paragon Software, blijft voorlopig nog onderdeel van de kernel. Toch lijkt de kans groot dat deze op termijn zal verdwijnen als de nieuwe oplossing zich verder bewijst. Het onderhouden van complexe kernelcode vraagt doorlopende inspanning en daar wringt het vaak na de eerste integratie.

Voor eindgebruikers zal het verschil waarschijnlijk beperkt merkbaar zijn. De prestaties van NTFS-ondersteuning in Linux waren al op een acceptabel niveau. De echte winst zit in de lange termijn. Met beter gestructureerde en gedocumenteerde code wordt het eenvoudiger om de driver in de toekomst te blijven verbeteren en aan te passen.