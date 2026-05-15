Microsoft belooft forse snelheidswinst voor WinUI 3

Microsoft werkt aan optimalisaties voor WinUI 3 die Windows-applicaties sneller en efficiënter moeten maken. Volgens het bedrijf zorgen de aanpassingen voor minder geheugengebruik en een responsievere gebruikerservaring. Ook probeert het bedrijf een probleem rond het moderne Windows-framework aan te pakken: kritiek van ontwikkelaars op de prestaties van WinUI 3.

De verbeteringen werden bekendgemaakt via GitHub, waar Microsoft cijfers deelde over de impact van de optimalisaties. Voor het deel van File Explorer dat op WinUI 3 draait, meldt het bedrijf onder meer 41 procent minder geheugenallocaties en 45 procent minder functieaanroepen. Daarnaast zou de tijd die in WinUI-code wordt besteed met ongeveer 25 procent zijn afgenomen.

Volgens Microsoft worden sommige optimalisaties in eerste instantie optioneel beschikbaar gesteld, omdat bepaalde wijzigingen compatibiliteitsproblemen kunnen veroorzaken voor bestaande applicaties. Uiteindelijk moeten de verbeteringen standaard onderdeel worden van WinUI en de Windows App SDK.

Meer onderdelen van Windows naar WinUI 3

De optimalisaties passen binnen een bredere strategie om Windows sneller en consistenter te maken. Eerder gaf Windows-topman Pavan Davuluri al aan dat Microsoft werkt aan een snellere en betrouwbaardere File Explorer. Daarbij wil het bedrijf meer onderdelen van Windows onderbrengen in WinUI 3.

Volgens DevClass reageren ontwikkelaars echter verdeeld op die ambitie. Hoewel WinUI 3 Microsofts moderne UI-framework voor Windows 11 vormt en ondersteuning biedt voor Fluent UI, ervaren veel ontwikkelaars het platform nog altijd als relatief zwaar en traag.

In reacties op GitHub stellen verschillende ontwikkelaars dat WinUI 3 momenteel merkbaar minder snel werkt dan oudere Windows-technologieën zoals WPF en UWP. Sommigen wijzen erop dat moderne Windows-onderdelen, waaronder File Explorer, nog regelmatig last hebben van vertragingen en haperingen.

Architectuur blijft discussiepunt

Een deel van de kritiek richt zich op de technische basis van het framework. WinUI 3 is gebaseerd op WinRT, de Windows Runtime-laag die Microsoft introduceerde in het Windows 8-tijdperk. Daardoor bevindt het framework zich tussen applicatiecode en de klassieke Win32-API.

DevClass meldt dat sommige ontwikkelaars die extra abstractielaag juist als een belangrijke oorzaak van de prestatieproblemen. Ook componentleverancier DevExpress wees eerder op vertragingen door WinRT-interoperabiliteit binnen WinUI 3.

De discussie raakt daarnaast aan een bredere frustratie binnen de Windows-ontwikkelaarsgemeenschap. Microsoft introduceerde de afgelopen jaren meerdere UI-frameworks naast elkaar, terwijl verschillende interne teams die technologieën niet altijd consequent adopteerden. Daardoor ontstond geregeld versnippering tussen oudere en nieuwere Windows-interfaces.

Microsoft probeert met de nieuwe optimalisaties duidelijk te maken dat WinUI 3 geschikt moet worden voor grootschaliger gebruik binnen Windows zelf. Of dat voldoende is om het vertrouwen van ontwikkelaars terug te winnen, zal vooral afhangen van de praktijkervaringen met toepassingen als File Explorer.