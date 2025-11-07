AWS brengt mogelijkheden per cloudregio in kaart

Amazon Web Services lanceert een tool die het plannen van wereldwijde cloudimplementaties vereenvoudigt. Met AWS Capabilities by Region kunnen ontwikkelaars en IT-architecten in detail bekijken welke AWS-diensten, functies, API’s en CloudFormation-resources beschikbaar zijn in specifieke regio’s.

De tool helpt organisaties bij het plannen van regionale uitbreidingen, het voldoen aan dataresidency-eisen en het ontwerpen van veerkrachtige architecturen voor disaster recovery.

Via een interactieve interface in het AWS Builder Center kunnen gebruikers regio’s selecteren en met elkaar vergelijken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van Amazon S3-functies in de regio’s VS (N. Virginia), Azië (Seoul) en Azië (Taipei) te vergelijken.



De tool toont direct of een dienst beschikbaar is, nog in de planningsfase zit, niet wordt uitgerold of gepland staat voor een specifieke periode, bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2026. Ook is er een optie om alleen de functies te tonen die in alle geselecteerde regio’s beschikbaar zijn. Dat helpt bij het ontwerpen van applicaties die overal inzetbaar zijn.

Naast het vergelijken van services en features biedt AWS Capabilities by Region inzicht in de beschikbaarheid van API’s en CloudFormation-resources. Ontwikkelaars kunnen zo vooraf controleren of specifieke resource types, zoals AWS::ApiGateway::Account, in een bepaalde regio worden ondersteund. De tool maakt het eveneens mogelijk om de beschikbaarheid van specifieke EC2-instanties te controleren, waaronder Graviton-, GPU- en geheugen-geoptimaliseerde varianten.

Info ook beschikbaar via AWS Knowledge MCP Server

Voor organisaties die hun processen verder willen automatiseren is de informatie uit de tool ook toegankelijk via de AWS Knowledge MCP Server. Daarmee kunnen teams regionale uitbreidingsplannen automatiseren, AI-gestuurde aanbevelingen genereren voor regio- en servicekeuze en regionale beschikbaarheidscontroles integreren in hun ontwikkel- of CI/CD-werkstromen.

AWS Capabilities by Region is per direct beschikbaar via het AWS Builder Center. De bijbehorende Knowledge MCP Server kan vrij worden gebruikt zonder AWS-account, al gelden er wel gebruikslimieten. AWS moedigt gebruikers aan om feedback en suggesties te delen via de Builder Support-pagina.