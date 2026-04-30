Kwartaalcijfers: hyperscalers overtuigen, ondanks torenhoge AI-uitgaven

“A rising tide lifts all boats”, luidt het populaire aforisme. Dat is zonder meer waar als het gaat om de AI-gedreven resultaten van de drie grote Amerikaanse hyperscalers dit kwartaal. Alphabet, Amazon en Microsoft slaagden er alledrie in om dubbele groeicijfers te presenteren, met omzet uit de cloud als voornaamste aanjager. Ook hardwarespelers profiteren ervan, terwijl eerdere misstappen van AI-spelers als Meta nog steeds worden bestraft.

Het meest in het oog springende resultaat kwam van Alphabet, beter bekend als het Google-moederbedrijf. Het bedrijf was ooit gebonden aan de omzet uit de alomtegenwoordige zoekmachine, maar inmiddels heeft het zich als serieuze cloudspeler voorzien van serieuze omzet. 18 procent van de totaalomzet van Alphabet komt uit Google Cloud, dat een duizelingwekkend groeipercentage van 63 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar neerzette.

De astronomische groei was niet mogelijk geweest zonder de 35,67 miljard dollar aan kapitaaluitgaven. Deze capex-kosten, grotendeels door de uitbouw van AI-infrastructuur, zal aan het eind van het jaar naar schatting 175 à 185 miljard dollar voorstellen. Gelukkig voor Alphabet dalen de kosten voor AI-outputs enorm: Gemini 3 heeft geleid tot een kostenreductie van 30 procent. Dat de Gemini-app tegenwoordig ook voor betalende klanten de “Pro”-instelling overschakelt naar een by-default “Fast”-optie, zal daar ook wel iets mee te maken hebben.

AWS en Microsoft bewegen mee

De public cloud-koploper blijft AWS, met een kwartaalomzet van 181,5 miljard dollar en 37,6 miljard dollar daarvan direct uit de cloud. De groei van AWS is met 28 procent aanzienlijk kleiner dan die van Google Cloud, maar dat is niet meer dan logisch gezien het feit dat AWS het grootste marktaandeel kent. Opvallend is dat cloudomzet juist bij Microsoft dit kwartaal het allerhoogst was: 54,5 miljard dollar. Azure groeide met 40 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2025. Toch zijn de opbrengsten van “Microsoft Cloud” samengeklonterd met Office 365, Dynamics 365 en LinkedIn. Wie dat meerekent, kan met een zekere stelligheid aannemen dat AWS nog steeds de grootste omzet behaalt

Net als Alphabet kiezen AWS en Microsoft voor een massale investering in AI-infrastructuur. Dat wisten we al, maar de cijfers zijn nieuw: 44,2 miljard dollar vanuit AWS, een toename van 76 procent versus Q1 2025, en Microsoft gaf 31,9 miljard dollar uit, 49 procent meer dan dezelfde periode een jaar terug. Volgend kwartaal verwacht Microsoft 40 miljard dollar uit te geven aan capex, met 190 miljard dollar voor geheel 2026.

Hardware profiteert

De capex-uitgaven gaan naar verschillende partijen toe. De voornaamste kostenpost is hardware. Niet geheel toevallig presenteert Samsung klinkende cijfers. Het gat tussen aanbod en vraag zal in 2027 volgens Samsung-topman Kim Jaejune alleen maar toenemen als het om AI-geheugen gaat. Samen met Micron en SK Hynix, dat een omzetgroei van 198 procent (!) rapporteerde, plukt Samsung de vruchten van deze krapte. De marge van Samsung is op recordhoogte met 72 procent.

Ook chipspeler Qualcomm maakt een vlucht, en ook grotendeels dankzij de hyperscaler-vraag. Datacenterchips voor “een grote hyperscaler” zullen dit kalenderjaar nog geleverd worden, een intrigerend en betekenisvol teken dat Arm-gebaseerde AI-chips de workloads van GPU’s kunnen overnemen. Dat zal vermoedelijk gedeeltelijk zijn. Frappant is dat Google Cloud een concurrent begint te worden voor Qualcomm, aangezien die clouddivisie sommige klanten zal voorzien van haar eigen TPU’s. Een uitgebreide analyse van de nieuwste generatie hiervan vindt u hieronder:

Niet iedereen is een winnaar

Verschil moet er zijn, en Meta en IBM zijn recente voorbeelden van techbedrijven die na hun gepresenteerde kwartaalcijfers een beurscorrectie moesten slikken. Meta heeft ondanks de voortdurende inkomsten uit de social media-platformen en AI-plannen nog het metaverse-debacle te verwerken, naast het feit dat de kapitaaluitgaven voor AI zorgen baren. In tegenstelling tot hyperscalers verdient Meta enkel aan deze infrastructuur door modellen te bouwen of de hardware in te zetten voor hun eigen AI-workloads. Dit profiel, samen met de verloren miljarden aan het metaverse-avontuur middels Reality Labs, leidde tot een beursval van 6 procent.

IBM zit in een vergelijkbare situatie, waar positieve cijfers uit onder meer de mainframe-business in contrast stonden met dalingen in sectoren met normaliter hogere marges. Dat het bedrijf AI via consulting kan benutten met onder andere eigen technologieën, moet nog blijken. Die consulting-tak groeide namelijk slechts met 1 procent. De 9,5 procent aan totale omzetgroei contrasteert scherp met de 9 procent daling aan beurswaarde die na de presentatie van de kwartaalcijfers volgde. Het laat zien dat de AI-uitbouw lang niet iedereen beloont, zeker als de hardware niet zelf direct op AI gericht is.