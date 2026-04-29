AWS en OpenAI verdiepen samenwerking na stop exclusiviteit Microsoft

Amazon Web Services en OpenAI hebben hun samenwerking uitgebreid om geavanceerde AI-modellen beschikbaar te maken binnen de bestaande cloudinfrastructuur van AWS. Met de aankondiging richten beide partijen zich nadrukkelijk op grote organisaties die AI willen inzetten zonder concessies te doen aan beveiliging, governance en schaalbaarheid.

Centraal in de samenwerking staat de integratie van OpenAI-modellen in Amazon Bedrock, het platform van AWS waarmee bedrijven verschillende AI-modellen via één interface kunnen gebruiken. Daarmee krijgen klanten toegang tot de nieuwste modellen van OpenAI zonder hun bestaande AWS-omgeving te verlaten. De integratie betekent ook dat organisaties hun huidige beveiligings- en compliance-instellingen kunnen blijven gebruiken, waaronder identity management, logging en versleuteling.

Codex beschikbaar via Bedrock

Naast de modellen zelf wordt ook Codex beschikbaar gemaakt via Bedrock. Deze AI-agent is gericht op softwareontwikkeling en kan code schrijven, analyseren en verbeteren. Codex wordt al op grote schaal gebruikt en moet binnen AWS vooral ontwikkelteams ondersteunen die hun workflows willen automatiseren en versnellen. De integratie met tools zoals Visual Studio Code maakt het mogelijk om deze functionaliteit direct in bestaande ontwikkelomgevingen te gebruiken.

Een derde onderdeel van de aankondiging is de introductie van zogeheten Managed Agents binnen Bedrock, gebaseerd op technologie van OpenAI. Deze agents zijn ontworpen om complexe, meerstapsprocessen zelfstandig uit te voeren, zoals het analyseren van data of het automatiseren van bedrijfsprocessen. AWS neemt hierbij een groot deel van de onderliggende infrastructuur uit handen, waaronder schaalbaarheid, beveiliging en monitoring. Dit moet het voor organisaties eenvoudiger maken om AI-toepassingen daadwerkelijk in productie te brengen. Volgens AWS zijn deze agents specifiek afgestemd op de redeneermodellen van OpenAI, met mogelijkheden om het gedrag van agents te sturen en met ingebouwde beveiligingsmechanismen.

Volgens Ben Kus, CTO van Box, zoeken bedrijven momenteel naar manieren om AI-agents praktisch toe te passen binnen hun organisatie. Hij stelt dat de combinatie van OpenAI-modellen en de infrastructuur van AWS ontwikkelaars in staat stelt om AI-oplossingen te bouwen die niet alleen schaalbaar zijn, maar zich ook aanpassen aan de specifieke context van een organisatie en voldoen aan de eisen rond governance en controle.

Microsoft verliest exclusiviteit

De aankondiging volgt kort op een belangrijke wijziging in de relatie tussen OpenAI en Microsoft. Microsoft had lange tijd exclusieve rechten op OpenAI-technologie binnen de cloud, maar die exclusiviteit is losgelaten. Daardoor ontstaat ruimte voor andere cloudproviders om OpenAI-modellen aan te bieden. Amazon Web Services speelt daar direct op in door de integratie in Bedrock versneld uit te rollen.

Topman Andy Jassy reageerde kort na de aankondiging van de aangepaste overeenkomst tussen OpenAI en Microsoft en gaf aan dat deze ontwikkeling veelzeggend is, schrijft TechCrunch. Volgens de publicatie maakte die wijziging het mogelijk voor AWS om OpenAI-technologie breder te integreren in zijn eigen diensten.

Toenemende concurrentie tussen AI-partners

De samenwerking tussen AWS en OpenAI maakt deel uit van een bredere strategische verschuiving in de markt voor cloud en AI. Waar eerder sprake was van exclusieve partnerships, zoeken bedrijven nu nadrukkelijk spreiding. OpenAI werkt naast AWS ook samen met Oracle, terwijl Microsoft op zijn beurt inzet op alternatieven zoals Anthropic en diens Claude-modellen, schrijft TechCrunch. Daarmee ontstaat een competitiever speelveld waarin grote technologiebedrijven elkaar zowel als partner als concurrent tegenkomen.

De omvang van de samenwerking benadrukt het strategische belang. De deal tussen Amazon en OpenAI oplopen tot circa 50 miljard dollar, wat aangeeft dat beide partijen inzetten op een langdurige en kapitaalintensieve samenwerking. Voor AWS betekent dit een versterking van zijn positie als platform voor enterprise-AI, terwijl OpenAI zijn bereik vergroot buiten het ecosysteem van Microsoft.

De nieuwe functies zijn voorlopig beschikbaar in een beperkte preview. Wanneer ze breder beschikbaar komen, is nog niet bekendgemaakt. Wel geven beide partijen aan dat dit een eerste stap is in een verdere verdieping van de samenwerking, waarbij toekomstige AI-ontwikkelingen sneller naar het AWS-platform moeten worden gebracht.