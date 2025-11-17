AWS lanceert AI-agents voor cloudsoftwaremigraties

AWS introduceert AI-agents die de migratie van legacy-software naar de cloud automatiseert. De agents kunnen projectvoorstellen opstellen, code genereren en dependencies aanpassen. In enkele pilotprojecten bleek het mogelijk maanden werk terug te brengen tot enkele dagen.

AWS brengt met de Professional Services Delivery Agent een nieuwe toolset op de markt. Die moet het voor bedrijven eenvoudiger maken om oude software naar de cloud te verplaatsen. De agent start projecten simpelweg op basis van diagrammen of vergadernotities.

Projectvoorstellen en werkbeschrijvingen worden vervolgens gegenereerd in enkele uren. Taken die voorheen weken in beslag namen, zijn nu in korte tijd afgerond. AWS Professional Services (ProServe)-consultants houden toezicht op het proces en controleren of de output aan de eisen voldoet.

De agent werkt samen met gespecialiseerde sub-agents. Die schrijven code, testen die en deployen hem. Voor COBOL-mainframes, VMware-workloads en .NET-applicaties schakelt het systeem automatisch de AWS Transform-service in.

Dependencies vormen een bottleneck

Het migreren van software betekent meestal ook het aanpassen van dependencies. Softwaremodules die een applicatie nodig heeft om te functioneren, moeten soms vervangen worden tijdens de overstap. Dat vereist normaliter veel handmatig programmeerwerk.

AWS claimt dat de agent op basis van Transform dit grotendeels overneemt. Hij brengt dependencies in kaart, stelt een migratieplan op en schrijft de benodigde code. “Deze agent combineert kennis uit duizenden migraties die AWS ProServe heeft voltooid”, aldus vice president Francessca Vasquez.

Concurrenten als Google en Microsoft zetten soortgelijke technologie in. Google gebruikt het zelfgebouwde CogniPort om workloads naar Axion-processors te verplaatsen. Microsoft heeft vergelijkbare features in GitHub Copilot voor Azure-migraties.

Google verplaatst zijn eigen workloads naar custom Axion-chips. Daarvoor bouwde het CogniPort, een AI-agent die code herschrijft en automatisch tests genereert om bugs op te sporen.

Microsoft biedt via GitHub Copilot ondersteuning voor het moderniseren van .NET-applicaties. Die kunnen naar Azure worden gemigreerd of naar nieuwere versies van het framework worden geüpdatet.

De drie grote cloudspelers vechten met AI-technologie om klanten sneller te laten migreren. Automatisering van het migratieproces moet de drempel verlagen voor bedrijven die nog aarzelen om legacy-systemen achter zich te laten.

Tip: AWS introduceert multi-agent-orkestratie voor Bedrock