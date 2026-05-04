SAP slaat data- en AI-dubbelslag met overnames Prior Labs en Dremio

SAP kondigt twee overnames aan: AI-onderzoekslab Prior Labs en data lakehouse-platform Dremio. Met een investering van meer dan een miljard euro bouwt SAP aan een leidende positie in AI voor gestructureerde bedrijfsdata. Beide deals zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders.

Prior Labs specialiseert zich in Tabular Foundation Models (TFM’s). Het blijft na de overname actief als zelfstandige eenheid. SAP investeert meer dan een miljard euro over de komende vier jaar om het uit te bouwen tot een wereldwijd toonaangevend AI-onderzoekslab voor gestructureerde bedrijfsdata. Financiële details over de overnameprijzen zelf zijn niet bekendgemaakt.

Eerder lanceerde SAP al de Business Data Cloud, een dataplatform dat SAP- en niet-SAP-data samenvoegt als fundament voor AI-toepassingen. Prior Labs en Dremio voegen ieder een nieuw bouwsteen toe aan dat platform.

Tabular Foundation Models: AI voor gestructureerde data

TFM’s zijn fundamenteel anders dan de large language models. LLM’s zijn in de optiek van SAP minder geschikt voor nauwkeurige voorspellingen op gestructureerde bedrijfsdata, vanwege beperkt begrip van tabellen, cijfers en statistieken. TFM’s zijn voor dit soort data gebouwd en kunnen voorspellingen doen over betalingsachterstanden, leveranciersrisico’s, klantverloop en upsell-kansen.

SAP heeft al stappen gezet in dit domein. Begin dit jaar lanceerde het bedrijf SAP-RPT-1, een table-native foundation model voor relationele bedrijfsdata uit systemen als SAP S/4HANA. Dat model ondersteunt in-context learning voor voorspellingen en classificaties zonder hertraining.

Prior Labs bouwt op hetzelfde fundament, maar heeft een sterke eigen positie opgebouwd. Het vlaggenschip TabPFN-2.6 staat bovenaan de TabArena-benchmark voor TFM’s. Opmerkelijk is de groei die het model doormaakte: in minder dan een jaar groeide de ondersteuning van TabPFN van 10.000 naar 10 miljoen rijen data. Het open-source model heeft inmiddels meer dan drie miljoen downloads achter zijn naam.

Met de combinatie van Prior Labs en SAP-RPT-1 wil SAP TFM’s inzetten via SAP AI Core en de SAP Business Data Cloud. De agentic AI-laag Joule speelt daarin een coördinerende rol. Gebruikers kunnen via een conversatie-interface in gewone taal vragen stellen, datasets selecteren en what-if-scenario’s uitvoeren, zonder dat data science-expertise vereist is. Het model past zich daarbij direct aan op nieuwe use cases, zonder apart modeltraining.

“SAP besefte al vroeg dat de grootste onbenutte kans in AI voor bedrijven niet lag in grote taalmodellen, maar in AI die was ontworpen voor de gestructureerde data die de basis vormen van de wereldwijde bedrijven”, aldus SAP-CTO Philipp Herzig.

Dremio maakt SAP Business Data Cloud Apache Iceberg-native

Naast Prior Labs neemt SAP ook Dremio over. Dat is een open, serverless data lakehouse-platform gericht op het versnellen van analytics- en AI-workloads. Waar Prior Labs de modelkant versterkt, pakt Dremio het datafragmentatie-probleem aan.

Veel enterprise AI-projecten stranden niet door de modellen, maar door de onderliggende data. Die is gefragmenteerd, zit opgesloten in proprietary formaten en mist de bedrijfscontext die voorspellingen zinvol maakt. Dremio is specifiek ontworpen om die barrières weg te nemen.

Dremio richt zich op open-source projecten Apache Iceberg, Apache Polaris en Apache Arrow. In april 2026 bracht Dremio Apache Iceberg V3-ondersteuning uit, met verbeterde ondersteuning voor JSON-data, change data capture en schema-evolutie.

Met de overname wordt de SAP Business Data Cloud Apache Iceberg-native. SAP- en niet-SAP-data kunnen voortaan op hetzelfde open fundament samenleven, zonder datamigratieprocessen of formaatconversies. Dremio is serverless en schaalt automatisch op bij pieken in de vraag en terug als de belasting daalt.

“Enterprise AI loopt niet vast omdat de modellen niet goed genoeg zijn, maar omdat de data nog niet klaar is voor AI-agents. Dremio elimineert die bottleneck.,” aldus Herzig.

Via Dremio bouwt SAP ook een universele, open catalogus op basis van Apache Polaris en de Apache Iceberg REST Catalog API. Die catalogus wordt de basis van de SAP Knowledge Graph, met daarin bedrijfsrelaties, organisatiestructuren, regelgevingsclassificaties en cross-systeem lineage als native eigenschappen.

Beide deals verwacht SAP in de loop van 2026 af te ronden. De Prior Labs-transactie sluit naar verwachting in het tweede of derde kwartaal van 2026. Dremio volgt naar verwachting in het derde kwartaal. SAP bevestigt dat de open-source strategie van Prior Labs rond TabPFN en de bijdragen van Dremio aan Apache Iceberg, Polaris en Arrow worden voortgezet.