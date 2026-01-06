Onrust onder Claude-ontwikkelaars over gebruikslimieten

De afgelopen dagen groeit de onrust onder ontwikkelaars die werken met Claude Code, het ontwikkelplatform van AI-bedrijf Anthropic. Gebruikers melden dat zij veel sneller dan voorheen tegen hun gebruikslimieten aanlopen, zelfs bij relatief lichte werkzaamheden.

Volgens Anthropic is er geen sprake van aangescherpte limieten, maar reageren klanten op het aflopen van een tijdelijke eindejaarsbonus.

The Register meldt dat op forums, Reddit en in het officiële Discord-kanaal van Claude Developers geven ontwikkelaars aan dat hun tokenverbruik plotseling sterk is toegenomen. Daardoor zouden accounts binnen minuten of uren hun maximum bereiken, terwijl vergelijkbare taken voorheen nauwelijks problemen opleverden. Enkele gebruikers stellen dat hun beschikbare tokenruimte met tientallen procenten lijkt te zijn afgenomen, gebaseerd op analyses van hun eigen logbestanden.

Anthropic weerspreekt die conclusies. Volgens het bedrijf zijn de waargenomen veranderingen het gevolg van het beëindigen van een tijdelijke verdubbeling van de gebruikslimieten die rond de feestdagen gold. Tussen Kerst en Oud en Nieuw kregen klanten extra capaciteit om ongebruikte rekenkracht te benutten, omdat veel zakelijke klanten in die periode minder actief waren. Nu die bonus is vervallen, zouden de limieten simpelweg zijn teruggekeerd naar het normale niveau.

Onvolledige gebruiksstatistieken

Ontwikkelaars ervaren dat echter anders. Meerdere gebruikers geven aan dat zij zonder intensief codeerwerk, bijvoorbeeld bij het lezen van documentatie of het beoordelen van specificaties, opvallend snel hun limiet bereiken. Daarbij wordt ook gewezen op ontbrekende of onvolledige gebruiksstatistieken in de beheerconsole, wat het lastig maakt om vast te stellen waar het hoge verbruik precies vandaan komt.

De zorgen beperken zich niet tot individuele abonnementen. Ook vanuit zakelijke accounts klinken signalen dat tokenlimieten sneller worden bereikt dan verwacht. Dit voedt speculatie over mogelijke kostenbesparingen bij Anthropic, zeker nu het bedrijf naar verluidt toewerkt naar een beursgang. Anthropic ontkent dat er een verband is tussen financiële plannen en het huidige gebruiksbeleid.

In sommige discussies wordt gewezen op een mogelijke technische oorzaak. Volgens een deel van de gebruikers zou een recente versie van Claude Code inefficiënter omgaan met tokens. Enkele ontwikkelaars melden dat een terugkeer naar een oudere softwareversie het probleem vermindert, al is daar geen consensus over. Anthropic zegt deze meldingen te onderzoeken, maar stelt vooralsnog geen structurele fout te hebben vastgesteld in de tokenafhandeling.

Opvallend is dat klachten over gebruikslimieten bij Claude niet nieuw zijn. Al sinds het najaar circuleren uitgebreide discussies over de balans tussen abonnementsprijs en beschikbare capaciteit. De recente piek in meldingen lijkt vooral samen te vallen met het einde van de feestdagen, waardoor het onderscheid tussen perceptie en daadwerkelijke wijziging lastig te maken is.

Voorlopig blijft het afwachten of Anthropic met aanvullende transparantie of technische aanpassingen komt. Voor ontwikkelaars die Claude inzetten in hun dagelijkse workflow is vooral duidelijk geworden hoe gevoelig AI-diensten zijn voor veranderingen in gebruiksvoorwaarden, zeker wanneer die niet direct zichtbaar of meetbaar zijn.