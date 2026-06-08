GitHub Copilot, AI-assistent van het eerste uur, staat zwaar onder druk

Het is makkelijk om te vergeten dat GitHub Copilot anderhalf jaar vóór ChatGPT ten tonele verscheen. De AI-assistent is meegegroeid met LLM-innovaties, maar verliest tegenwoordig vertrouwen onder developers. De reddingsboei: ook de concurrentie voelt de druk van oplopende kosten, met het einde van gesubsidieerde AI-kosten in zicht.

Wie LLM’s omschrijft als een “complexe autocomplete”, kan GitHub Copilot (GHCP) aanhalen als schoolvoorbeeld. Toen het werd aangekondigd als “AI pair programmer”, draaide de functionaliteit voornamelijk om het voltooien van code tijdens het schrijven. GitHub verwees naar Codex, een doorontwikkelde variant van OpenAI’s GPT-3-model, als krachtbron achter de tool. Dankzij de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI konden developers later gebruikmaken van GPT-3.5 (de LLM achter ChatGPT toen het uitkwam), GPT-4 en steeds geavanceerdere modellen daarna vanuit OpenAI. Inmiddels kunnen bepaalde betalende gebruikers ook Claude kiezen en via API’s zijn tevens Google Gemini en eigen LLM’s beschikbaar.

De vele rivalen van GitHub Copilot

In de tussentijd zijn sommige rivalen opgekomen en alweer verdwenen. Devin, ooit geïntroduceerd als de “eerste AI-software engineer”, lijkt te zijn verdwenen – al gaan er geruchten dat diens maker Cognition AI een investeringsronde met een marktwaarde van 25 miljard dollar zou kunnen voltooien. Maar Claude Code, Windsurf, Cursor en vele andere AI-gedreven oplossingen nemen tegenwoordig een prominentere (en positievere) positie in bij developer-discussies dan GHCP.

Het frappante is dat de “mindshare” rondom deze AI-tools totaal niet overeenkomt met de adoptie. GitHub Copilot wordt volgens een JetBrains-enquête door 29 procent van develoopers wereldwijd gebruikt. De Net Promoter Score (NPS) voor GHCP is met 11 weliswaar positief, maar aanzienlijk lager dan die van Claude Code (54), Cursor (34) en Google Antigravity (32).

Adoptie van deze developer tooling is moeilijker te meten dan het lijkt. Zo maakt 90 procent van Fortune 100-bedrijven gebruik van GHCP, kende het medio 2025 al 4,7 miljoen betaalde abonnees en groeide het met 75 procent op jaarbasis destijds naar 20 miljoen gebruikers. De cijfers voor Claude (en Claude Code specifiek) zijn lastiger te achterhalen. Toch is de trend positief voor Anthropic en lijkt een soortgelijke groei voor GHCP iets dat GitHub of Microsoft maar wat graag zou vermelden.

Prijsperikelen

Externe invloeden daargelaten: GitHub zelf werkt aan zijn eigen onaantrekkelijkheid. Na jaren aan gesubsidieerde kosten en een “flat fee” is de prijs voor GHCP inmiddels usage-based. Copilot-gebruik consumeert GitHub AI Credits. De argumentatie voor deze beleidswijziging is simpel: GHCP is veel meer dan het ooit was. Het is tegenwoordig volgens GitHub een agentic platform, met agentic gebruik als de standaard. Omdat de druk op GitHub-infrastructuur aanzienlijk hoger is voor langdurige agentic workflows dan chatsessies moeten de prijzen anders worden geregeld. Wie nog altijd op de lichtgewicht manier gebruikmaakt van GHCP zoals vanouds, zou in principe dus minder kunnen betalen dan voorheen. Daar waar Premium Request Units eerder de beste AI-modellen afschermden en beperkt maakten, is ook dit verleden tijd sinds 1 juni.

Ook de modellen binnen GHCP zijn aanzienlijk gestegen. Wie Claude wil draaien op dit platform, moet volgens de documentatie meer betalen dan eerder het geval was. Andere modellen zouden gemiddeld minder hard stijgen in prijs, maar nog steeds aanzienlijk duurder worden. De trend laat zien dat niet alleen GitHub zelf tot de conclusie is gekomen dat de gesubsidieerde tijden voor AI-gebruik eindig zijn. Anthropic, enerzijds een groot rivaal voor GitHub en anderzijds een aanbieder via Copilot, heeft dit ook door en benut zijn positie als erkend kwalitatief leider voor coding-specifieke LLM’s.

De conclusie is dat GitHub Copilot een tijdelijke aantrekkelijkheid kende die ook bij andere AI-tooling niet op termijn behoudbaar is. Omdat alle AI-rivalen tegenwoordig grofweg tegelijkertijd de prijzen omhoog duwen, is een migratie van GitHub Copilot weg niet zo voor de hand liggend als je in isolatie zou denken. Wel is de vraag of de ‘echte’ AI-prijzen wel draagbaar zijn. Algemene AI-adoptie, niet marktaandeel onder de AI-tools, zal als graadmeter hiervoor gelden.

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