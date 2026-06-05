Cloudflare neemt Vite-ontwikkelaar VoidZero over

Cloudflare neemt VoidZero over, het bedrijf achter populaire JavaScript-tools als Vite, Vitest, Rolldown en Oxc. Met de acquisitie haalt Cloudflare niet alleen de technologie in huis, maar ook het volledige team onder leiding van oprichter Evan You. De betrokken partijen benadrukken dat de projecten open source en leverancier-onafhankelijk blijven.

Vite groeide de afgelopen jaren uit tot een van de meest gebruikte bouwtools binnen het JavaScript-ecosysteem. Het project vormt de basis voor uiteenlopende frameworks, waaronder Vue, Nuxt, SvelteKit en Astro. Volgens Cloudflare verandert de overname niets aan de open-source-aanpak van deze projecten.

Met de overname verstevigt Cloudflare zijn positie binnen het ontwikkelaarslandschap. Het bedrijf bouwde de afgelopen jaren een omvangrijk platform voor het hosten van applicaties, API’s en AI-diensten. Door het team achter Vite binnen te halen, krijgt het meer invloed op een technologie die inmiddels diep verankerd is in moderne webontwikkeling.

Cloudflare benadrukt dat het Vite niet wil omvormen tot een exclusief onderdeel van zijn eigen platform. Applicaties die met Vite worden gebouwd, moeten volgens het bedrijf ook in de toekomst op concurrerende infrastructuren kunnen draaien. Die toezegging is niet onbelangrijk, stelt SiliconANGLE. De neutrale positie van Vite heeft bijgedragen aan de brede adoptie binnen de JavaScript-gemeenschap.

AI en ontwikkeltool

Cloudflare meldt dat Vite momenteel ongeveer 129 miljoen wekelijkse downloads verwerkt. De eigen Vite-plugin van het bedrijf zou inmiddels bijna 14 miljoen wekelijkse downloads tellen. Cloudflare-topman Matthew Prince stelt dat ontwikkelaars meer software opleveren dan ooit, terwijl een groeiend deel van het programmeerwerk door AI wordt uitgevoerd.

De overname biedt ook een antwoord op een uitdaging waar VoidZero zelf mee worstelde. Oprichter Evan You verklaarde dat het bedrijf ondanks de snelle adoptie van zijn software op zoek bleef naar een duurzaam verdienmodel rond de open-sourceprojecten. VoidZero experimenteerde eerder met een combinatie van open-source- en commerciële licenties.

Daarnaast werkte het bedrijf al aan een eigen deploymentplatform, Void genaamd, dat nauw aansloot op de infrastructuur van Cloudflare. Volgens SiliconANGLE vormde die samenwerking een belangrijke opstap naar de uiteindelijke overname.

Het volledige VoidZero-team wordt ondergebracht bij Cloudflare’s Emerging Technology and Incubation-divisie. De ontwikkelaars blijven verantwoordelijk voor de roadmap van Vite, Vitest, Rolldown en Oxc.

Investering in open source

Tegelijk met de overname maakt Cloudflare bekend een fonds van 1 miljoen dollar op te richten voor het Vite-ecosysteem. Het geld is bedoeld voor ontwikkelaars en maintainers die bijdragen aan projecten rond Vite. Het beheer van het fonds komt in handen van het kernteam van Vite.

Daarnaast wil Cloudflare zijn eigen ontwikkelaarstools sterker op Vite baseren. De onlangs geïntroduceerde commandline-interface ‘cf’ moet op termijn nauw aansluiten bij de workflows die ontwikkelaars al kennen van Vite.