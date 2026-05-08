Kwartaalcijfers: Datadog en Akamai schieten omhoog, Cloudflare en CoreWeave zakken

Techzine geeft een overzicht van recent gepresenteerde kwartaalcijfers. Grote groeiers waren Datadog en Akamai op de beurs nadat ze positieve cijfers presenteerden, terwijl CoreWeave en Cloudflare bewijzen dat AI-uitgaven en AI-gedreven ontslagrondes niet altijd goed vallen bij investeerders.

Datadog rapporteerde een omzetgroei voor het afgelopen kwartaal van 32 procent naar 1 miljard dollar. Analisten hadden 931,8 miljoen verwacht. Opvallender was het winstcijfer, dat netto uitkwam op 52,6 miljoen tegenover 24,6 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De meest duizelingwekkende groei volgde na de presentatie van de cijfers, met ruim 30 procent groei in de waarde van een Datadog-aandeel. Dat dit bedrijf geen uitzondering is op softwaregebied, blijkt uit het feit dat ook Snowflake en MongoDB ruim 10 procent in waarde stegen en Dynatrace en Elastic met meer dan 5 procent.

AI-deal levert Akamai grote groei op

De verwachtingen werden niet helemaal waargemaakt door Akamai als het om de omzet per aandeel ging. Dit kwam uit op 1,61 dollar per aandeel, terwijl hetzelfde kwartaal in 2025 1,70 dollar had opgeleverd. De omzet is wel gestegen: dit kwartaal werd er 1,07 miljard dollar binnengehaald, 6 procent meer dan het kwartaal een jaar geleden. Een niet nader genoemde Amerikaanse AI-modelbouwer heeft echter een deal gesloten om voor 1,8 miljard dollar en zeven jaar lang de AI-infrastructuur van Akamai te gebruiken. Een Akamai-aandeel is na dat nieuws 26 procent meer waard geworden dan een dag eerder.

Grote AI-uitgaven zijn alomtegenwoordig. Voor CoreWeave, dat feitelijk niets anders doet dan AI-infrastructuur leveren, was de combinatie van torenhoge kosten en een lagere inschatting van de toekomstige omzet dan voorheen funest. Hoewel de omzet voor de afgelopen drie maanden uitkwam op 2,08 miljard dollar, ruim boven de 1,97 miljard dollar die analisten zagen aankomen, was het verlies per aandeel groter dan deze experts hadden voorspeld. Daar waar Wall Street mikte op 90 cent aan verlies per aandeel, kwam dit uit op 1,12 dollar. CEO Michael Intrator sprak desondanks van een doorbraak: voor het eerst heeft CoreWeave volgens hem ‘hyperscale’ bereikt. Tien klanten spenderen al meer dan 1 miljard dollar aan CoreWeave-diensten.

Ontslagen zijn geen wondermiddel

We zijn al jaren sceptisch over de verantwoording achter vele grote ontslagrondes bij techbedrijven. Hoewel de nadruk veelal ligt op een grotere efficiëntie dankzij AI, trekken we in twijfel dat die vermeende positieve wending de reden is om forse ontslagen door te voeren. Regelmatig zijn er andere, meer voor de hand liggende redenen te bedenken. Denk aan de recente ontslagronde bij Meta, zeer vermoedelijk eerder te wijten aan de afgang die het beleefde door te mikken op metaverse in voorbije jaren, en niet omdat AI per se de boventoon voert. Overigens legde CEO Mark Zuckerberg uit dat het korten van personeel vooral nodig is om geld vrij te maken voor het betalen van de bouw van AI-infrastructuur.

Cloudflare is een nieuw voorbeeld van een techbedrijf dat heel specifiek wijst naar AI als reden voor een grote ontslagronde. 20 procent van het werknemersbestand van de CDN-specialist verdwijnt van de loonlijst. Voor Cloudflare is dit een nodige stap om te herstructureren naar een “agentic AI-first operating model”. Qua concrete cijfers presteerde het dit kwartaal boven verwachting, met 25 dollarcent omzet per aandeel tegenover 16 dollarcent in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De verwachte omzet voor geheel 2026 komt uit op 2,81 miljard, ietsje boven de 2,79 miljard dollar die analisten hadden verwacht. Onder de streep verloor Cloudflare 16 procent aan marktwaarde na het nieuws, een teken dat de genoemde cijfers en gestelde strategie weinig hoop op de korte termijn onder investeerders geeft.