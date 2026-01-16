Cloudflare koopt Human Native voor AI-datamarktplaats

Cloudflare heeft Human Native overgenomen, een AI-datamarktplaats die makers en ontwikkelaars verbindt. De overname moet het voor AI-bedrijven eenvoudiger maken om waardevolle content te vinden en te kopen, terwijl contentmakers controle houden over hun werk en eerlijke compensatie ontvangen.

Cloudflare wil met de acquisitie bouwen aan een nieuw economisch model voor het AI-tijdperk. Vorig jaar introduceerde Cloudflare al tools waarmee uitgevers bepalen welke bots toegang krijgen tot hun content. Nu zet het bedrijf een stap verder met Human Native, opgericht in 2024 en gesteund door Britse durfkapitalisten LocalGlobe en Mercuri.

“Contentmakers verdienen volledige controle over hun werk, of ze nu voor mensen schrijven of optimaliseren voor AI”, zegt Cloudflare CEO Matthew Prince. De ambitie is volgens hem het creëren van een nieuw economisch model dat daadwerkelijk werkt voor de volgende fase van het internet. De overname draait om het bouwen van tools waarmee content kan worden ontdekt, geprijsd en gekocht via transparante kanalen.

Drie strategische opties voor makers

Het succes van de AI-industrie hangt sterk af van toegang tot hoogwaardige content voor training en inference. Dat stelt contentbezitters voor een kritieke beslissing. Ze kunnen hun content volledig blokkeren, specifiek optimaliseren voor AI of aanbieden voor een eerlijke prijs die de waarde voor AI-gebruikers en de maatschappij weerspiegelt. Cloudflare wil makers ondersteunen bij alle drie deze opties.

Human Native helpt Cloudflare bij het bouwen van tools om content zo voor te bereiden dat AI-ontwikkelaars betrouwbare data van hoge kwaliteit kunnen vinden, gebruiken en kopen. Het team brengt expertise mee van bedrijven als DeepMind, Google, Figma en Bloomberg. Die ervaring moet Cloudflare helpen makers te ondersteunen bij het structureren van hun content voor eerlijke en gestroomlijnde AI-consumptie.

“We zijn Human Native gestart met het doel om Generative AI uit zijn Napster-era te halen”, zegt Dr. James Smith, medeoprichter en CEO van Human Native. Hij gelooft dat makers controle, compensatie en erkenning verdienen wanneer hun werk wordt gebruikt voor AI-producten. Dat moet eerlijke vergoeding voor rechthebbenden garanderen en tegelijkertijd verantwoorde AI-ontwikkeling mogelijk maken.

De discussies met Cloudflare hebben volgens Smith aangetoond dat beide partijen volledig aligned zijn in hun waarden en missie. Samen krijgen ze nu de kans om oplossingen te leveren op internetschaal.

