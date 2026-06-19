Elastic koopt DeductiveAI voor 85 miljoen dollar

Elastic neemt naar verluidt de AI-startup DeductiveAI over. Met de deal haalt Elastic technologie in huis die softwareproblemen automatisch kan opsporen en verhelpen, een marktsegment dat snel groeit door de opkomst van AI-gegenereerde code.

Volgens TechCrunch kan de overnamesom oplopen tot 85 miljoen dollar. DeductiveAI werd in 2023 opgericht en richt zich op het automatiseren van taken binnen site reliability engineering (SRE). Het platform gebruikt AI om fouten, prestatieproblemen en storingen in softwareomgevingen te detecteren en waar mogelijk zelfstandig op te lossen. Daarmee moeten operationele teams minder tijd kwijt zijn aan handmatig onderzoek en incidentafhandeling.

De startup haalde eind vorig jaar nog 7,5 miljoen dollar op in een seed-investeringsronde onder leiding van CRV. Ook Databricks Ventures, Thomvest Ventures en PrimeSet namen deel. Volgens gegevens van PitchBook werd het bedrijf destijds gewaardeerd op circa 33 miljoen dollar.

Versterking van observability-platform

Voor Elastic lijkt de overname vooral strategisch van aard. Het bedrijf achter Elasticsearch levert al jaren software voor zoekfunctionaliteit, monitoring en observability. Door de technologie van DeductiveAI toe te voegen, kan Elastic klanten mogelijk verdergaande automatisering bieden bij het bewaken van complexe IT-omgevingen.

Waar traditionele observability-oplossingen vooral inzicht geven in prestaties en storingen, richten nieuwe AI-gedreven platforms zich steeds vaker op het analyseren van oorzaken en het automatisch uitvoeren van herstelacties. Dat wordt belangrijker nu ontwikkelteams steeds meer code genereren met behulp van AI-tools.

Volgens bronnen van TechCrunch wil Elastic de technologie van Deductive inzetten om storingen sneller te detecteren en systemen in sommige gevallen zelfstandig te laten herstellen.

Groeiende markt voor AI-gedreven operations

De overname past in een bredere trend waarbij gevestigde softwareleveranciers AI-startups inlijven om hun producten uit te breiden met autonome functies. Vooral binnen IT-operations en softwarebeheer ontstaan nieuwe categorieën van AI-agents die taken van beheerders en reliability engineers kunnen overnemen.

DeductiveAI werd opgericht door Rakesh Kothari, eerder engineeringdirecteur bij ThoughtSpot, en Sameer Agarwal, die onder meer werkte bij de Apache Software Foundation, Meta en Databricks.

Ondanks de technologische potentie bleef de commerciële groei van Deductive relatief beperkt. Volgens TechCrunch lag de jaarlijkse terugkerende omzet rond de 1 miljoen dollar. Concurrent Resolve AI groeide aanzienlijk sneller en werd eerder dit jaar nog gewaardeerd op ongeveer 1,5 miljard dollar na een nieuwe financieringsronde.

Elastic en DeductiveAI hebben de overname vooralsnog niet officieel bevestigd. Volgens TechCrunch bedraagt de maximale transactiewaarde 85 miljoen dollar, afhankelijk van aanvullende voorwaarden en prestaties na afronding van de deal.