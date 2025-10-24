Elastic lanceert Agent Builder om sneller AI-agents te bouwen

Elastic introduceert Agent Builder, een toolset waarmee developers in enkele minuten custom AI-agents op hun eigen bedrijfsdata kunnen bouwen. De oplossing combineert conversational context-engineering met ingebouwde tools voor relevantie en governance.

De betrouwbaarheid van AI-agents hangt af van het leveren van de juiste context op het juiste moment. Met bedrijfsinformatie verspreid over documenten, e-mails, applicaties en klantfeedback, is dit een uitdaging voor veel organisaties.

Agent Builder biedt tools die verder beloven te gaan dan standaardquery’s via het Model Context Protocol. Gebruikers kunnen in natuurlijke taal vragen stellen, indexen selecteren, zoekopdrachten configureren en agentparameters definiëren.

De ingebouwde conversational agent laat je direct met alle Elasticsearch-data interacteren. Intelligente tooling selecteert automatisch de juiste index, begrijpt de datastructuur en vertaalt natuurlijke taal naar geoptimaliseerde query’s, of deze nu semantisch, hybride of gestructureerd zijn.

Maatwerk en veilige integratie

Developers kunnen custom tools bouwen met de Elasticsearch-querytaal ES|QL. Hiermee bepaal je precies welke data wordt gebruikt voor context en krijg je gedetailleerde controle over relevantie, nauwkeurigheid en beveiliging.

Je kunt volledig op maat gemaakte agents definiëren met een aangepaste systeemaanwijzing. Ook beslis je tot welke tools de agent toegang heeft en configureer je een specifiek securityprofiel.

Externe agents en applicaties kun je veilig verbinden via MCP en A2A, terwijl governance behouden blijft via de Elasticsearch-laag. Dit maakt het mogelijk om AI-agents effectief in te zetten zonder controle te verliezen.

Agent Builder is per direct beschikbaar als Technical Preview op Elastic Cloud in serverless-modus. Versie 9.2 brengt de functionaliteit binnenkort naar meer platforms.

