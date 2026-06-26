Google Play geeft ontwikkelaars meer betaalkeuze

Google voert vanaf eind deze maand ingrijpende wijzigingen door in het verdienmodel van Google Play. Ontwikkelaars krijgen in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer vrijheid om eigen betaalsystemen te gebruiken, terwijl de commissiestructuur wordt aangepast en deels verlaagd.

De wijzigingen gaan op 30 juni in voor de eerste markten en bouwen voort op eerdere programma’s waarmee ontwikkelaars naast Google Play Billing ook alternatieve betaalmethoden konden aanbieden. Google breidt die mogelijkheden nu verder uit. Ontwikkelaars van apps met digitale content of diensten mogen gebruikers niet alleen een alternatief betaalsysteem aanbieden, maar hen desgewenst ook rechtstreeks doorverwijzen naar een eigen website om aankopen af te ronden.

Daarnaast mogen ontwikkelaars een eigen keuzescherm ontwerpen waarop gebruikers kunnen bepalen welke betaalmethode zij willen gebruiken, mits dat voldoet aan de UX-richtlijnen van Google.

Commissies opgesplitst

Opvallender is de aanpassing van de kostenstructuur. Waar Google tot nu toe één commissie rekende, wordt die voortaan opgesplitst in een servicevergoeding en een afzonderlijke vergoeding voor het gebruik van Google Play Billing.

De servicevergoeding bedraagt 10 procent over de eerste 1 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet. Dat percentage geldt ook voor automatisch verlengbare abonnementen. Voor hogere omzetten en andere transacties gelden afwijkende tarieven.

Wie gebruik blijft maken van Google Play Billing betaalt daarbovenop een aparte billing fee van 5 procent. Ontwikkelaars die kiezen voor een alternatief betaalsysteem of aankopen via een eigen website laten verlopen, hoeven deze aanvullende vergoeding niet te betalen.

Voor bestaande apps geldt tijdens de overgangsfase een onderscheid tussen bestaande en nieuwe installaties. Afhankelijk van het moment waarop een gebruiker de app voor het eerst heeft geïnstalleerd of bijgewerkt, kunnen tijdelijk verschillende tarieven van toepassing zijn.

Google kondigde daarnaast een vernieuwde versie van het Games Level Up-programma aan, evenals een nieuw Apps Experience-programma. Ontwikkelaars die voldoen aan de gestelde kwaliteits- en gebruikerservaringseisen kunnen via deze programma’s in aanmerking komen voor verdere tariefverlagingen. De bijbehorende tarieven zijn vanaf 30 september 2026 beschikbaar.

Reactie op toenemende druk

Met de wijzigingen speelt Google in op de toenemende druk van toezichthouders en regelgeving rond de dominantie van appstores. Met name in Europa verplicht de regelgeving grote platformbeheerders om ontwikkelaars meer keuzevrijheid te bieden bij betalingen en distributie van digitale diensten.

Google benadrukt dat het eigen betaalsysteem voordelen blijft bieden, zoals de afhandeling van belastingen, abonnementen, lokale betaalmethoden en naleving van regelgeving in meer dan 195 markten. Tegelijkertijd erkent het bedrijf dat sommige ontwikkelaars behoefte hebben aan meer controle over de afhandeling van transacties.

De nieuwe betaalmogelijkheden worden gefaseerd uitgerold. Na de eerste introductie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte wil Google de programma’s ook beschikbaar maken in andere markten.