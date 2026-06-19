Google verplicht registratie Android-ontwikkelaars vanaf september

Google voert vanaf 30 september een verplichte registratieplicht in voor Android-ontwikkelaars. Hoewel de regeling wereldwijd zal gelden, start deze eerst voor gebruikers in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand. Zij kunnen vanaf dan alleen nog apps installeren van geverifieerde ontwikkelaars. In 2027 volgt een wereldwijde uitrol. De maatregel stuit op forse kritiek vanwege privacyzorgen en de mogelijke bedreiging van alternatieve appstores.

Wie een app wil publiceren, moet de eigen naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan Google verstrekken en een kopie van het legitimatiebewijs uploaden. Dat geldt niet alleen voor apps in de Play Store, maar ook voor apps die via alternatieve stores of sideloading worden verspreid. Google controleert installaties vanuit onder meer Samsung Galaxy Store, Honor App Market, OPPO App Market, Xiaomi GetApps en de Vivo V-Appstore.

Voor gewone gebruikers is er geen eenvoudige uitweg. Wie toch apps van niet-geregistreerde ontwikkelaars wil installeren, moet specifieke opties inschakelen, een wachttijd van 24 uur doorlopen en vervolgens de telefoon herstarten.

Uitbreiding van bestaand Play Store-beleid

De nieuwe registratieplicht is een uitbreiding van bestaand beleid. Voor Play Store-ontwikkelaars gold een verificatieverplichting al sinds 2023. Destijds moesten zij hun identiteit bevestigen via een D-U-N-S-nummer. Volgens Google is malware vijftig keer vaker aanwezig in apps van externe bronnen dan in apps via de officiële Play Store. “Verificatie van Android-ontwikkelaars helpt voorkomen dat kwaadwillenden zich achter anonimiteit kunnen verstoppen om schade aan te blijven richten”, aldus Google eerder dit jaar.

Google maakte de verificatieplicht in augustus 2025 bekend en opende het systeem in maart van dit jaar voor alle Android-ontwikkelaars. Niet-gecertificeerde apparaten, zoals bepaalde Huawei-toestellen en Amazon Fire-tablets, vallen buiten de regeling.

Kritiek op privacy en openheid

F-Droid, de alternatieve appwinkel voor open-source software, waarschuwde eerder dat zijn voortbestaan ernstig bedreigd wordt door de maatregel. Volgens F-Droid draait de registratieplicht niet primair om veiligheid, maar om machtsconcentratie: Google wordt feitelijk de poortwachter voor het volledige Android-ecosysteem. De appwinkel roept EU- en Amerikaanse toezichthouders op om in te grijpen.

Een groep ontwikkelaars startte de petitie ‘Keep Android Open’ om de maatregel te bestrijden. Ook de makers van de Brave-browser lieten weten dat een gecentraliseerde database met persoonsgegevens van alle Android-ontwikkelaars, beheerd door één partij, een groot privacyrisico vormt.