Schneider Electric werkt aan vloeibare koeling voor datacenters

Schneider Electric is onderdeel geworden van een strategische samenwerking, waarbij het bedrijf met andere organisaties werkt om cutting-edge vloeibare koeling-technologie voor datacentra te maken. Het werkt daarbij samen met Iceotope en Avnet.

De vloeibare koeling die ontwikkeld wordt, moet op chassis-niveau gaan zitten, meldt IT Pro. De technologie moet daarbij mee kunnen komen met het verhoogde gebruik van GPU’s in datacentra, wat de meest efficiënte processors zijn voor kunstmatige intelligentie (AI), IoT en Big Data analytics.

De processors raken echter ook oververhit als ze gekoppeld worden aan traditionele luchtkoelingssystemen. “Compute-intensieve applicaties als AI en IoT zorgen voor een groeiende vraag naar betere chip-prestaties”, aldus Kevin Brown, CTO en SVP van Innovation bij de Secure Power-afdeling van Schneider Electric.

“Onze kwantitatieve analyse en tests van vloeibare koelingtechnieken tonen dat er significante voordelen zijn voor de markt. Deze samenwerking is de volgende stap in het ontwikkelen van een oplossing.”

Energiebesparingen

Het systeem waar aan gewerkt wordt, is er één dat in staat is om gedeeltelijk in diëlektrische vloeistof ondergedompeld te worden. Daardoor wordt het koelsysteem volledig stil en wordt de vormfactor flink verkleind, waardoor het ook geschikt is voor minder energie-intensieve systemen.

Eerste analyses van gesloten testen van de voorgestelde technologieën zorgden ervoor dat er ongeveer 15 procent energie werd bespaard. De besparingen kwamen op zijn minst op 10 procent uit in vergelijking met de traditionele luchtkoelingssystemen.

Als het systeem ingezet wordt, dan daalt de total cost of ownership met 11 procent in een periode van 20 jaar, aldus het bedrijf.

Iceotope en Avnet

Zoals gezegd werkt Schneider Electric voor dit project samen met Iceotope en Avnet. Avnet is een wereldwijde leverancier van elektronische componenten. Iceotope is een bedrijf dat bekend is voor zijn chassis-niveau vloeibare koelingstechnologie, wat hier dus ook het doel is.

Iceotope kreeg in 2014 een investering van 10 miljoen dollar in een Series A-ronde, waarbij ook een deal met Schneider Electric werd opgezet. Volgens die overeenkomst moet de huidige technologie van Iceotopes – die in onder meer in cloud- en edge-deployments gebruikt wordt – voor het eerst naar datacentra gebracht worden.