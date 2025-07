Microsoft en CISPE sluiten akkoord over cloudlicenties

Microsoft heeft een doorbraak geboekt met CISPE, de Europese cloudorganisatie. Na jaren van onderhandelingen komt er een akkoord over betere licentievoorwaarden voor Europese cloudproviders. Het akkoord moet concurrentie versterken en Europese digitale soevereiniteit ondersteunen.

De overeenkomst tussen Microsoft en CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) biedt gekwalificeerde CISPE-leden toegang tot een pay-as-you-go licentiemodel via het CSP-Hoster (CSP-H) programma. Dit programma moet prijsvoorwaarden opleveren die vergelijkbaar zijn met die van Microsoft’s eigen cloudplatform Azure.

CISPE-leden krijgen toegang tot competitieve prijzen voor Windows Server en SQL Server via pay-as-you-go licenties. Dit komt bovenop de Flexible Virtualization Benefit die al beschikbaar was voor CSP-H partners.

Doorbraak na langdurig conflict

Het akkoord lost een langdurig conflict op. CISPE vertegenwoordigt tientallen onafhankelijke Europese cloudproviders. De organisatie klaagde eerder over concurrentieverstorende praktijken van Microsoft bij het licentiëren van software op niet-Azure cloud-infrastructuur.

Daarnaast introduceerde Microsoft Microsoft 365 Local, waarmee klanten hun systemen kunnen draaien op lokale cloud-infrastructuur. Deze oplossing ondersteunt digitale soevereiniteit voor Europese klanten. CISPE-leden kunnen Microsoft-workloads hosten zonder klantgegevens te delen met Microsoft, wat een kernpunt van zorg was.

Programma blijft exclusief voor Europese spelers

Het programma blijft bewust gesloten voor hyperscale cloudproviders die Microsoft heeft aangemerkt als “Listed Providers”. Deze uitsluiting moet concurrentie en innovatie in het Europese digitale ecosysteem ondersteunen door specifiek Europese cloudproviders te versterken.

Volgens Francisco Mingorance, Secretary General van CISPE, markeert het akkoord “een belangrijke doorbraak in onze langdurige inspanningen om een gelijk speelveld te waarborgen”. Voor enterprise-klanten betekent dit programma meer keuze tussen cloudoplossingen die voldoen aan soevereiniteits-, compliance- en economische behoeften.

Kritiek blijft bestaan

Niet iedereen is enthousiast over dit akkoord. Ryan Triplette, Executive Director van de Coalition for Fair Software Licensing, noemt het “meer rookgordijnen van Microsoft”. Hij stelt dat Microsoft tijd probeert te winnen met zwakke concessies om regulatoire toezicht te vermijden.

De kritiek suggereert dat Microsoft ondertussen wereldwijd klanten blijft vastleggen met beperkende licentiepraktijken. Microsoft zal het komende jaar de effectiviteit van het programma evalueren, met mogelijke uitbreiding daarna.

Het akkoord behelst alleen huidige CISPE-leden en Europese cloudproviders die de komende maanden bij de organisatie aansluiten. Deze beperking zorgt ervoor dat het programma gefocust blijft op zijn oorspronkelijke doelstellingen.