NetApp updatet softwareportfolio voor betere cloudintegratie

NetApp heeft een aantal softwareoplossingen, zoals ONTAP, van updates voorzien. Met deze updates kunnen klanten meer voordeel halen uit hun hybrid IT-omgevingen.

NetApp focust zich steeds meer op zijn datamanagementsoftware. Het wil klanten graag helpen meer voordeel te halen uit hun hybrid IT-omgevingen, waar zowel on-premise als de (multi)cloud een grote rol spelen.

Betere cloudervaring

De updates die NetApp aan zijn softwareportfolio toevoegt, moeten klanten helpen hun datamanagement eenvoudiger uit te breiden naar welke cloudomgeving dan ook. De oplossingen zorgen hierbij vooral voor het verbeteren van de prestaties, het beter beveiligen van de data en het omlaag brengen van de kosten.

Op deze manier moet het voor klanten makkelijker worden applicaties in de cloud te ontwikkelen, applicaties naar cloudomgevingen te verplaatsten en cloudervaringen on-premise mogelijk te maken.

Uitgebrachte updates

Onderdeel van de updates aan het softwareportfolio is meer functionaliteit voor de ONTAP datamanagementsoftware. Deze oplossing, inmiddels versie 9.8, beschikt nu over meer cloudintegratie, meer consolideringsmogelijkheden en continue databeschikbaarheid. Dit moet volgens NetApp vooral de efficiency van belangrijke zakelijke applicaties verbeteren die in cloud- en on-premise-omgevingen draaien.

Daarnaast introduceert NetApp zijn NetApp SolidFire Enterprise SDS-oplossing. Deze software-defined storage-oplossing kunnen klanten op iedere hardware-infrastructuur uitrollen om als basis te dienen voor private cloudomgevingen.

Verder komt NetApp met meer opties voor zijn Keystone Flex Subscription-programma. Dit programma biedt flexibele pay-as-you-grow-abonnementen. Met deze abonnementen kunnen klanten ook weer ‘cloudlike’-ervaringen krijgen binnen hun on-premsie-omgevingen.