NetApp legt nadruk op betaalbaarheid bij nieuwe modellen AFF A-serie

All-flash opslag wordt meer en meer de standaard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de spelers die actief zijn in deze markt met enige regelmaat modellen toevoegen aan het aanbod of bestaande modellen vervangen. Vandaag doet NetApp weer een duit in het zakje met toevoegingen aan de AFF A-serie en AFF C-serie. Welke dat zijn, lees je in dit artikel.

Bij het kijken naar opslagbehoeftes, is er doorgaans een onderscheid in opslag waarbij prestaties het belangrijkste zijn en opslag waar het meer om de verhouding tussen prijs en prestaties gaat. Binnen het unified aanbod van NetApp gaat het dan over respectievelijk de AFF A-serie en de AFF C-serie.

NetApp AFF A20, A30 en A50

Eerder dit jaar ververste NetApp het high-end aanbod in de All-Flash FAS (AFF)-lijn. Met deze lijn richt het bedrijf zich op organisaties die op zoek zijn naar een zogeheten unified opslagaanbod, oftewel opslag waar je zowel file, block als object dataformats op kwijt kunt.

De AFF-lijn, in combinatie met het ONTAP-besturingssysteem, speelt een cruciale rol in de Intelligent Data Infrastructure die NetApp bouwt. Het bedrijf wil de high-end AFF A-serie echter niet alleen maar richten op de grootste organisaties met de diepste zakken. Het wil deze ook voor organisaties met een kleinere beurs toegankelijk maken en houden. Die kunnen immers ook mission-critical workloads hebben, zonder dat ze daarbij meteen voor de grootste capaciteiten willen en kunnen kiezen. Dat moet mogelijk zijn met de nieuwe NetApp AFF A20, A30 en A50-modellen.

Met de nieuwste modellen in de AFF A-serie krijgen klanten volgens NetApp de geavanceerde mogelijkheden waar deze serie om bekendstaat. Denk hierbij vooral aan de extreem lage latency van minder dan een milliseconde, maar ook zeker aan de geïntegreerde bescherming tegen ransomware en de betere opslagdichtheid. Dankzij de kleinere startcapaciteiten kan NetApp de AFF A20, A30 en A50 op een lager prijspunt aanbieden. De AFF A20 start bijvoorbeeld al bij ruim 15 TB, terwijl er vanzelfsprekend ook nog de nodige schalingsmogelijkheden zijn. Verder geeft NetApp over de AFF A50 aan dat het twee keer de prestaties levert ten opzichte van de voorganger, maar dat dit model dat doet op een derde van de rackruimte.

NetApp AFF C30, C60 en C80

Geen enkele organisatie heeft alleen maar workloads die het snelste van het snelste vereisen op het gebied van opslag. All-flash wordt echter ook steeds meer de standaard voor algemene workloads. Daar zijn de modellen in de AFF C-serie van NetApp op gericht. 1,5 jaar geleden introduceerde het bedrijf deze serie, het is dus tijd voor wat verversing. Die kondigt NetApp vandaag aan, met de AFF C30, C60 en C80.

Met de nieuwe modellen in de AFF C-serie wil NetApp all-flash vooral nog iets meer dichtheid geven. Het geeft zelf aan dat het met deze nieuwe serie mogelijk is om een capaciteit van 1,5 PB in twee racks te stoppen. NetApp noemt dit zelf industry-leading, een claim die we op dit moment niet kunnen verifiëren.

Of de claim die NetApp maakt nu wel of geen hout snijdt, hij maakt wel duidelijk dat dit gedeelte van het all-flash-portfolio van NetApp primair gericht is op het bieden van een veel hogere opslagdichtheid dan organisaties tot nu toe gewend waren. Met andere woorden, het gaat hierbij om het vervangen van hybride flashsystemen of systemen die nog gebruikmaken van alleen HDD’s.

Ten opzichte van minder moderne storage-omgevingen kunnen all-flashsystemen vanzelfsprekend heel veel winst bieden op het gebied van vierkante meters/rackruimte en ook zeker stroomverbruik. Let wel, ook de modellen in de AFF C-serie hebben de geïntegreerde ransomwarebescherming. Dat is onderdeel van het overkoepelende Intelligent Data Infrastructure-verhaal van NetApp.

Nieuws over StorageGRID

Naast het ONTAP-gebaseerde aanbod binnen de AFF-, FAS- en ASA-lijnen, heeft NetApp ook nog altijd enkele andere producten in het assortiment. Die doen het nog altijd goed in de markt, hoorden we tijdens NetApp Insight eerder dit jaar nog van NetApp-CEO George Kurian. Het gaat dan met name om de E/EF-serie en StorageGRID.

Over StorageGRID, het object storage-platform van NetApp, heeft het bedrijf vandaag ook nog enkele updates. Deze systemen zijn, samen met de EF-systemen, behoorlijk populair bij het opzetten van AI-projecten binnen organisaties. Voor StorageGRID kondigt NetApp vandaag de nieuwste softwareversie aan. We zitten inmiddels op versie 11.9. Deze nieuwste versie moet de object storage systemen beter schaalbaar en flexibeler maken. Denk hierbij aan meer buckets en meer flexibiliteit in het type node dat ingezet kan worden.

Naast de nieuwe versie van StorageGRID-software, is er tot slot ook nog een uitbreiding voor het StorageGRID SGF6112-systeem. Dat krijgt ondersteuning voor 60TB-SSD’s. Daarmee is het mogelijk om de dichtheid te verdubbelen.

Al met al kondigt NetApp vandaag veel nieuwe producten aan. Betaalbaarheid, schaalbaarheid en opslagdichtheid spelen bij allemaal een belangrijke rol. Deze zijn erg belangrijk voor organisaties die bestaande (minder moderne) systemen willen upgraden. NetApp komt met de aankondigingen van vandaag tegemoet aan veel van de zorgen die organisaties hebben over all-flash storage. Het is aan de markt om te beslissen wanneer ze overtuigd zijn en overgaan. Misschien niet voor al hun workloads, maar all-flash wordt voor steeds meer van hen interessanter, zoveel is zeker.