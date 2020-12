Dell Technologies komt met Azure Stack HCI-toepassing

Dell Technologies introduceert zijn Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI-toepassing. Met deze on-premise Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-toepassing kunnen bedrijven beter gebruikmaken van de recent algemeen beschikbaar gemaakte Azure Stack HCI.

De introductie van de Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI helpt bedrijven de voordelen van de Azure public cloud op X86 HCI-hardware van Microsoft-partners, in dit geval dus Dell Technologies, in het eigen datacenter te implementeren.

Toepassingen

De implementatie van de on-premsies HCI-oplossing helpt bedrijven bij het reduceren van handmatige beheertaken, het terugdringen van fouten bij het invoeren van data en het ervaren van een complete beheersoplossing voor HCI. Dit alles op basis van as-a-a-service- en pay-per-use-modellen.

Daarnaast profiteren bedrijven met de nu uitgebrachte HCI-hardware van Dell Technologies over volledige mogelijkheden van de Azure public cloud. Ze kunnen het inzetten voor onder meer site replicatie, cloudgebaseerde back-up en diensten op basis van Kubernetes.

Twee modellen

Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI is gebaseerd op Dell PowerEdge-servers en all flash en all NVMe storage. De toepassing komt in twee modellen. Ten eerste de AX-640 die is geoptimaliseerd voor workloads die uitgebreide prestaties en data density nodig hebben. En ten tweede n de AX-740xd voor workloads die hoge prestatie- en een sterke storageconfiguraties nodig hebben.

De nu uitgebrachte Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI is niet de enige HCI-toepassing binnen het Dell Technologies-portfolio. VxRail is het op VMware gebaseerde HCI-product en de XC-producten draaien op Nutanix software.

Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI is beschikbaar in het voorjaar van 2021.

