Stabiele, snelle en schaalbare IT-infrastructuur kan de basis zijn om projecten efficiënt op te zetten en uit te voeren. Hiermee leg je als organisatie een betrouwbare basis voor verdere digitalisering. Bouwconcern VolkerWessels realiseerde precies dat dankzij een moderniseringsproject met Azure Stack HCI van Dell Technologies.

Familiebedrijf VolkerWessels is een internationale speler met ongeveer 13.000 medewerkers. Het streeft ernaar projecten duurzaam, innovatief en toekomstbestendig uit te voeren. Digitalisering is hiervoor een aanjager. Om alle werkmaatschappijen met applicaties en systemen te ondersteunen, richtte VolkerWessels een flexibele, veilige en toekomstvaste IT-infrastructuur in. Aanvankelijk waren de IT-activiteiten verdeeld over verschillende divisies. Het einde van de levenscyclus van hardware en software was aanleiding om alle basis IT-activiteiten te standaardiseren en bundelen in één centraal datacenter.

In het keuzetraject waren meerdere kernzaken van belang. “We volgen een multi-cloud strategie. Naast optimale prestaties zijn ook compliance en veiligheid van belang. Maar het belangrijkste is dat het nieuwe datacenter de werkmaatschappijen helpt om sneller applicaties en workloads te laten landen, om zo hun primaire proces te ondersteunen”, aldus VolkerWessels. Met de eisen ging het bedrijf in gesprek met Dell Technologies over het ontwerp van het datacenter, waarna men een efficiënte en effectieve IT-infrastructuur uitwerkte op basis van Azure Stack HCI in combinatie met Microsoft Azure.

De hardware en software voldoet niet alleen aan de eisen, maar zorgt er ook voor dat VolkerWessels op technologisch vlak vooroploopt. Het bedrijf heeft een fundament gelegd om sneller te digitaliseren en innoveren. Personeel heeft alle middelen om bouwprojecten efficiënter en effectiever aan te pakken.

