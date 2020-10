Dell Technologies: De cloud is een middel, niet per definitie de oplossing

Steeds meer bedrijven zoeken manieren om sneller te innoveren. De cloud lijkt daarbij vaak een oplossing te zijn. Toch moeten bedrijven zich realiseren dat de cloud vooral een middel is en niet per definitie de oplossing. We gingen hierover in gesprek met Patrick Eikenaar, Director Data Center Compute Solutions Netherlands bij Dell Technologies.

Waar de afgelopen jaren vooral veel enterprise-organisaties actief waren om nieuwe technologie in te zetten voor versneld innoveren, begint het middengroot bedrijf dat nu ook op te pakken. Mede door COVID-19 moeten bedrijven hun processen aanpassen. Als ze vervolgens zien welke voordelen dat met zich meebrengt, zijn ze ook bereid om verder te kijken: welke voordelen kunnen nog meer met gepaste investeringen behaald worden.

De cloud speelt daarin een steeds grotere rol. Veel oplossingen die je voorheen on-premise draaide zijn nu ook als cloudvariant beschikbaar. Ook is het mogelijk om je complete infrastructuur op te pakken en in de cloud te plaatsen. Volgens Eikenaar hebben mkb’ers nog weleens een vertekend beeld van de cloud. Er zitten zeker voordelen aan, maar er zijn ook nadelen en risico’s die goed in kaart moeten worden gebracht voordat je de beslissing neemt om naar de cloud te gaan. Hij heeft al verschillende keren gezien dat klanten na een aantal jaar weer de omgekeerde weg moesten bewandelen. De kosten lopen dan hard op.

Cloud vs on-premise

De belangrijkste argumenten van Eikenaar zijn eigenlijk: kijk vooral verder dan de kale marketingboodschap van de cloudpartijen. Je kan niet alles rigoureus in de cloud plaatsen. We zetten enkele dingen op een rij waar mkb’ers over na moeten denken met betrekking tot hun IT-infrastructuur.

Infrastructuur vereist wel degelijk onderhoud

Bij het migreren van je infrastructuur naar de cloud, ben je niet langer verantwoordelijk voor het monitoren en managen van de hardware. Je kan gewoon een virtual machine of bare metal server op maat bestellen en die per uur of per maand afrekenen. Helemaal verlost van het onderhoud ben je echter niet, je blijft verantwoordelijk voor:

Applicaties die op je infrastructuur draaien, inclusief beheer en configuratie;

Het patchen van besturingssystemen en applicaties;

Het securitybeleid, van de firewall tot endpoint-security, maar ook wie toegang heeft en wie juist niet.

Tot slot is er een ander groot verschil. De cloud rekent dataverkeer apart af per gigabyte, waar je in je eigen datacenter vaak gewoon een verbinding kan afnemen. De cloud is hierin vrijwel altijd duurder.

SaaS-applicaties vereisen minder onderhoud, maar hoe houd je toegang tot je data?

In het geval van Software as a Service (SaaS)-applicaties pluk je wel veel van de voordelen die in de marketingboodschap van cloudpartijen naar voren komt. Als je kiest voor SaaS dan beschik je over een cloudapplicatie die over het algemeen toegankelijk is vanuit je browser. Het onderhoud van de applicatie, de updates en de beveiliging worden allemaal door de leverancier gedaan. Als bedrijf hoef je vaak alleen maar de gebruikers aan te maken en de applicatie in te richten voor jouw business case. SaaS-applicaties zijn er in veel vormen. Van het grote Salesforce, tot aan kleine diensten voor project management of het digitaal ondertekenen van documenten.

Een van de grote nadelen van SaaS-applicaties is soms dat je maar beperkt toegang hebt tot je eigen data. Je data zit opgesloten in de SaaS-applicatie en je krijgt eigenlijk nooit direct toegang tot de database. Wel beschikken veel SaaS-applicaties over een zogenaamde API, waar andere applicaties tegen kunnen praten om de data uit te lezen. De vraag is dan echter hoe uitgebreid die API is en of je ook echt bij alle data kunt. Het is verstandig om dit tijdig te controleren.

Uiteindelijk vertellen individuele data-analyses niet het volledige verhaal, dat ontstaat pas als je alle bedrijfsdata combineert.

Steeds meer innovatie en beslissingen komen voort uit het analyseren van bedrijfsdata. Als je bedrijfsdata zit opgesloten in een handje vol SaaS-applicaties (of meerdere handjes vol), dan kan het uitdagend of zelfs onmogelijk worden om dat allemaal samen te brengen. Dit is wel nodig om correlatie te vinden en diepgaandere analyses mogelijk te maken. Uiteindelijk vertellen individuele data-analyses niet het volledige verhaal, dat ontstaat pas als je alle bedrijfsdata combineert.

PaaS versnelt applicatieontwikkeling maar zorgt ook voor lock-in

Veel grote cloudaanbieders hebben tientallen tot honderden Platform as a Service (PaaS)-oplossingen. Hierbij is het mogelijk om een managed database af te nemen, een Kubernetes cluster (containers) of het snel verwerken van data en media via serverless diensten. Die PaaS-diensten zorgen voor minder onderhoud en snellere ontwikkeling van applicaties. Het nadeel is dat ze vaak ook voor een lock-in zorgen bij de cloudleverancier. Je kan hierdoor niet zomaar je workloads en applicaties verplaatsen naar on-premise of een andere cloudprovider, omdat die PaaS-oplossingen niet universeel zijn, maar specifiek voor het cloudplatform zijn ontworpen. Wederom is het iets om bij stil te staan.

Dell Technologies biedt alternatief in de cloud, on-premises of in hybride vorm

Als je op de splitsing staat waarbij je strategische keuzes moet maken voor je IT-infrastructuur voor de komende jaren, zijn dit allemaal zaken om rekening mee te houden. Als je wil genieten van de voordelen van de cloud, maar niet van de beperkingen, dan zijn er ook nog wat alternatieven om te overwegen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een VMware- of Nutanix-infrastructuur. Daarmee behoud je de keuzevrijheid wat betreft de locatie van je workloads. VMware en Nutanix leggen allebei een softwarelaag over de public cloud-aanbieders, de datacenters van partners en je eigen datacenter. Daardoor kunnen workloads overal draaien en kan je ze vanuit één single pane of glass beheren.

De enige beperking, voor hoever je hiervan kan spreken, is dat VMware en Nutanix op dit moment alleen met Intel gebaseerde hardware overweg kunnen. In de public clouds is dat geen enkel probleem. Alle aanbieders hebben voornamelijk op Intel gebaseerde hardware in hun aanbod. Verder heeft een partij als Dell Technologies een ruim aanbod aan Intel servers.

Intel server portfolio

Eikenaar vertelt dat er voor het middengroot bedrijf veel verschillende mogelijkheden zijn. Zowel voor kleinere bedrijven met enkele servers tot het midden en grootbedrijf die toch wat meer nodig hebben.

Zo kan Dell Technologies bijvoorbeeld twee Intel compute servers leveren met een aparte dataopslagserver voor kleinere bedrijven. Hierop kan bijvoorbeeld Windows Server worden gecombineerd met een file-server, bij veel bedrijven komt er dan nog geen virtualisatie aan te pas.

Voor bedrijven die meer nodig hebben, bijvoorbeeld een hardware-setup waarop werknemers remote kunnen werken, heeft Dell Technologies speciale blueprint configuraties. Daar is door COVID-19 ineens veel vraag naar. Dit zijn allemaal Intel gebaseerde servers, waarbij de hardware configuraties helemaal op elkaar zijn afgestemd en alle onderdelen zonder problemen met elkaar kunnen werken. Dit is door Dell Technologies op voorhand goed getest, zodat je als het ware een garantie op performance hebt. Door aan te geven hoeveel werknemers gelijktijdig remote kunnen werken en met wat voor applicaties, kan er direct een aanbeveling worden gedaan welke configuratie je nodig hebt.

VxRail

Voor klanten die een zwaardere oplossing willen en wellicht ook denken aan een hybride omgeving, heeft Dell Technologies ook nog VxRail-oplossingen. Dit is een oplossing die samen met VMware wordt aangeboden, waarbij de klant een Intel gebaseerde VMware-appliance in zijn datacenter heeft hangen. De appliance kan ook direct gekoppeld worden met bijvoorbeeld VMware on AWS. Op die manier heeft de klant flexibiliteit. Hij kan workloads in het (eigen) datacenter of in de cloud draaien, vanuit één single pane of glass. Workloads kunnen ook heel snel worden verplaatst van het datacenter naar de cloud of vice versa, iets wat met calamiteiten erg handig is. Ook is dit een goede oplossing voor klanten die met een latency-probleem zitten. Klanten die op locatie gewoon rekenkracht nodig hebben om snel data te verwerken, zonder dit eerst naar de cloud te sturen om daar verwerkt te worden en dan de data terug te sturen.

Eerder noemde we ook al Nutanix. Dell Technologies biedt een groot aantal Nutanix gecertificeerde Intel-servers aan, die door partners worden aangeboden in combinatie met de Nutanix software. Aangezien VMware een dochteronderneming is van Dell Technologies, ligt de focus meer op het aanbieden van VMware. Logisch, maar de producten van Nutanix worden dus wel gewoon ondersteund en aangeboden via partners.

Cloud-only, multi-cloud, hybrid cloud of toch on-premises

Eikenaar benadrukt in ons gesprek dat bedrijven meer keuze dan ooit hebben, en dat elk bedrijf moet uitvinden wat de best passende oplossing is. Dat kan echt van alles zijn. Van cloud only tot een hybrid cloud vorm of on-premises in een (eigen) datacenter. Het is in elk geval belangrijk om goed te kijken naar de bedrijfsdata, het toekomstperspectief en welke eisen er op tafel liggen. Blind voor de cloud, maar ook blind on-premises blijven is niet verstandig.

Bij Dell Technologies gaan ze ook graag in gesprek met klanten om te helpen met het vinden van de beste combinatie van oplossingen. Veel bedrijven kiezen uiteindelijk al voor een vorm van hybrid cloud. Zo is Office 365 erg populair in Nederland, wat een cloudgebaseerde applicatie is. Laat je dus niet gek maken door al die marketingverhalen, maar stel een duidelijk eisenpakket op en laat je goed informeren.