Nieuw glasvezeltype reduceert latency met 50 procent

BT test nieuwe hollow-core glasvezel die door een veel lagere latency grote kostenbesparingen kan brengen.

Telecombedrijf BT is deze maand begonnen met het testen van een nieuw type glasvezel, hollow-core glasvezel, ontwikkeld door Lumenisity. Het nieuwe type kabel heeft een hol, met lucht gevulde kern. De 10 km lange testopstelling gaat onder andere potentiële voordelen voor 5G netwerken en ultra veilige communicatie bekijken, zoals Quantum Key Distribution (QKD). Lumenisity voert ook tests uit met andere partners, onder andere in Italië.

Momenteel wordt overal alleen single-mode glasvezel gebruikt, dat bestaat uit massieve glasvezels. Het glas in deze kabels draagt ​​informatie door licht van laserzenders door de glasstrengen te kanaliseren, legt het bedrijf uit. De aard van glas betekent echter dat dit licht iets langzamer door de vezel reist, dan door de lucht.

Hollow-core glasvezel kan volgens BT mogelijk de latency tot wel 50 procent verminderen. Deze nieuwe vezel heeft namelijk een met lucht gevulde centrale kern, met een buitenste ring van glas. Die ring geleidt de laserstraal, die in de ring minder vertraging heeft dan in een massieve glaskabel, zodat de signaalsnelheid die van het licht zeer dicht blijft benaderen.

Hogere snelheid, lagere kosten

Die snellere signaaldoorgave biedt logische voordelen, voor hoogfrequente handel en lagere kosten van mobiele netwerken. Er is al aangetoond dat door hollow-core glasvezel te gebruiken, de afstand tussen antennes vergroot kan worden. Vanwege de lage latency kan het gebruik van de nieuwe vezel in het Radio Access Network (RAN) de kosten van mobiele netwerken mogelijk verlagen door meer 5G antennes vanaf één centrale of kast te laten bedienen.

“Dit nieuwe type glasvezelkabel zou een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van ‘s werelds communicatie-infrastructuur, en een stapsgewijze verandering in capaciteit en snelheid inluiden,” zegt professor Andrew Lord, BT’s Head of Optical Network Research. “Zo kunnen we gelijke tred houden met de vraag naar snelle communicatie met lage latency, aangedreven door 5G-netwerken, streaming, en meer.”